Haberler Yaşam Haberleri BUDO'nun 12 seferi iptal edildi!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:58

BUDO'nun 12 seferi iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki 12 deniz otobüsü seferini iptal ettiğini duyurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
BUDO’nun 12 seferi iptal edildi!
  • ABONE OL

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

12 SEFER İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'de İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'te Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #İSTANBUL #MUDANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
BUDO'nun 12 seferi iptal edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA