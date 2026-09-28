BUDO’nun 12 seferi iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
12 SEFER İPTAL EDİLDİ
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'de İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'te Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.