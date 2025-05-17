Buga Küresi’nde Göktürk sembolleri

Kolombiya'nın Buga kasabasında, 2 Mart 2025'te yaşanan olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Gökyüzünden düşen gizemli bir metal küre, hem bilim insanlarını hem de halkı şaşkına çevirdi. Yerel saatle 19.40 sularında gökyüzünde parlak bir cisim fark edildi. Sessizce süzülen bu küre, kısa süre içinde bir mısır tarlasına iniş yaptı. Olay yerine ilk ulaşanlar, kürenin yaklaşık 30 santimetre çapında, parlak ve soğuk bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Ancak asıl dikkat çekici olan, yüzeyindeki bilinmeyen semboller ve iç yapısıydı. Radyolojik taramalarda kürenin içerisinde 18 küçük metal küre ve merkezde çip benzeri bir çekirdek tespit edildi. Araştırmacılar, cismin kaynak ya da montaj izi taşımadığını, adeta tek parça halinde üretilmiş olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre bu, bilinen hiçbir mühendislik standardına uymuyor. Yüzeyindeki semboller ise henüz çözülemedi. Ancak ilk analizler, bu sembollerin rastgele olmadığını, düzenli bir dizi oluşturduğunu gösteriyor. Bazı araştırmacılar, bu sembollerin kolektif bilinç, dönüşüm ve evrensel birlik gibi temaları çağrıştırdığını öne sürüyor. Ancak esas dikkat çeken şey, bu sembollerin eski Türk alfabesiyle olan benzerliği. Kürenin yüzeyindeki şekiller, Göktürk alfabesine ait karakterleri andırıyor.