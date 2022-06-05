Haberler Yaşam Haberleri Buğday fiyatları ne kadar? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı
Giriş Tarihi: 5.6.2022 23:24 Son Güncelleme: 5.6.2022 23:24

Buğday fiyatları ne kadar? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı

Buğday fiyatları ne kadar? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2022 yılı hasat dönemi buğday ve arpa alım fiyatlarını duyurdu. Başkan Erdoğan’ın teşvik rakamlarına da değindiği açıklamasının ardından üreticiler güncel fiyatları öğrenmek isteyerek “Arpa - Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Arpa - Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2022 güncel arpa - buğday alım fiyatlarını açıkladı. Açıklama sonrası üreticiler tarafından "Arpa - Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

ARPA - BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

İşte tüm bilgiler…



ARPA VE BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR?

TMO'nun 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatları ve teşvik rakamlarına ilişkin konuşan Erdoğan, şunları söyledi:


"Bu fiyatları belirlerken, çiftçimizin karşılığını alarak üretime devam etmesi yanında, iç ve dış piyasa gelişmeleriyle arz güvenliği için ihtiyacımız olan stokların sağlanması hususlarını da dikkate aldık. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaklar. Hayırlı olsun. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisinin alım rakamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak, farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. Üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alım primine ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca ödenecek olan mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecektir. Destek bizden, gayret sizden, bereketi de Allah'tan diyerek, yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."


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Buğday fiyatları ne kadar? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı
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