Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar, tam gün mü yarım gün mü? 8-9 Nisan banka çalışma saatleri belli oldu

Ramazan bayramı tatili başladı. Bu yıl Ramazan bayramının ilk günü 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Ancak bayram tatili önceki günlerle birleştirilerek, 8 Nisan Pazartesi günü (bugün) başladı. Peki, bugün bankalar açık mı? 8 Nisan Pazartesi ve arife günü bankalar saat kaça kadar açık olacak?