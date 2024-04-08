Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar, tam gün mü yarım gün mü? 8-9 Nisan banka çalışma saatleri belli oldu

Ramazan bayramı tatili başladı. Bu yıl Ramazan bayramının ilk günü 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Ancak bayram tatili önceki günlerle birleştirilerek, 8 Nisan Pazartesi günü (bugün) başladı. Peki, bugün bankalar açık mı? 8 Nisan Pazartesi ve arife günü bankalar saat kaça kadar açık olacak?
8 NİSAN BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tatili öncesindeki 8 Nisan 2024 tarihleri idari izin kapsamına alındı. 8 Nisan Pazartesi günü özel bankalar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ
5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek.
8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.
8-9 NİSAN BORSA AÇIK MI?
Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün açık olacak. Yarın Borsa İstanbul'da hisse alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. 9 Nisan Salı günü ise 13.00'a kadar borsa açık olacak. Ramazan Bayramı'nda borsa kapalı olacak.