Haberler Yaşam Haberleri Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar, tam gün mü yarım gün mü? 8-9 Nisan banka çalışma saatleri belli oldu
Giriş Tarihi: 8.4.2024 10:08 Son Güncelleme: 8.4.2024 10:08

Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar, tam gün mü yarım gün mü? 8-9 Nisan banka çalışma saatleri belli oldu

Ramazan bayramı 8 Nisan Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı. Bu noktada ise “Bugün bankalar açık mı?” sorusu yanıt arıyor. Bayramın hafta içine denk gelmesiyle birlikte banka işlemleri olan vatandaşlar bugünün banka çalışma saatlerini yakından takip ediyor. Peki, Bugün bankalar açık mı? 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan arife bankalar çalışıyor mu, açık mı, kaça kadar işlem yapılıyor? İşte, 8-9 Nisan banka çalışma saatleri!

Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar, tam gün mü yarım gün mü? 8-9 Nisan banka çalışma saatleri belli oldu

Ramazan bayramı tatili başladı. Bu yıl Ramazan bayramının ilk günü 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Ancak bayram tatili önceki günlerle birleştirilerek, 8 Nisan Pazartesi günü (bugün) başladı. Peki, bugün bankalar açık mı? 8 Nisan Pazartesi ve arife günü bankalar saat kaça kadar açık olacak?

8 NİSAN BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili öncesindeki 8 Nisan 2024 tarihleri idari izin kapsamına alındı. 8 Nisan Pazartesi günü özel bankalar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

9 NİSAN ARİFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar, bayram boyunca kapalı olacak ancak 9 Nisan Salı günü arefe günü olduğundan yarım gün açık kalacak. Salı günü öğleden sonra bankalar kapalı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ

5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek.

8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

8-9 NİSAN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün açık olacak. Yarın Borsa İstanbul'da hisse alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. 9 Nisan Salı günü ise 13.00'a kadar borsa açık olacak. Ramazan Bayramı'nda borsa kapalı olacak.

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Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar, tam gün mü yarım gün mü? 8-9 Nisan banka çalışma saatleri belli oldu
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