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Giriş Tarihi: 28.10.2026 06:57

Bugün bankalar açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim Çarşamba banka açılış kapanış saati

28 Ekim Çarşamba günü bankalarda finansal işlem yapacak vatandaşlar gişelerin çalışma takvimini sorguluyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde resmi tatil mevzuatı gereğince finans kurumlarında mesai düzeni yeniden şekillendi. 28 Ekim banka açılış ve kapanış vakitleri ile EFT havale saatleri bireysel bankacılık işlemleri olanlar için merak konusu. Peki, bugün bankalar açık mı, saat kaçta kapanıyor, şubeler yarım gün mü hizmet verecek?

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Bugün bankalar açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim Çarşamba banka açılış kapanış saati
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü öncesinde 28 Ekim günü kamu ve özel banka şubelerinin çalışma durumu netleşti. Yurt çapında finansal süreçlerini aksatmadan tamamlamak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler, bugün şubelerin saat kaçta hizmeti sonlandıracağını merak ediyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank ve VakıfBank dahil tüm bankaların güncel mesai detayları gündemde.

28 EKİM ÇARŞAMBA BANKALAR YARIM GÜN MÜ, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar. Bu kapsamda 28 Ekim Çarşamba günü bankalar yarım gün hizmet vermektedir.

Banka şubeleri sabah 09.00'da mesaiye başlarken öğleden sonra resmi tatil statüsüne geçilmesi sebebiyle kapılarını ve gişe işlemlerini saat 13.00 itibarıyla sonlandırmaktadır. Şubelerde fiziki işlem gerçekleştirecek olan vatandaşların yoğunluk ihtimaline karşı işlemlerini sabah erken saatlerde tamamlaması büyük önem taşımaktadır.

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28 EKİM'DE EFT, FAST VE HAVALE SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

Resmi tatil takviminin devreye girmesi, bankalar arası para transferi süreçlerini de etkilemektedir:

EFT (Elektronik Fon Transferi): Bankalar arası standart para transferi işlemi olan EFT, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar gerçekleştirilebilmektedir. Saat 13.00'ten sonra girilen EFT talimatları, bir sonraki resmi iş günü olan 30 Ekim Cuma günü hesaplara aktarılacaktır.

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi): TCMB bünyesinde yürütülen FAST sistemi, resmi tatillerden etkilenmemektedir. Limit dahilindeki para transferleri 7/24 kesintisiz şekilde karşı hesaba geçmektedir.

Havale: Aynı bankanın hesapları arasında yapılan havale işlemleri, dijital kanallar üzerinden 7 gün 24 saat anlık olarak yapılmaya devam edecektir.

29 EKİM VE 30 EKİM BANKA ÇALIŞMA TAKVİMİ

Cumhuriyet Bayramı süresince bankacılık sektöründe uygulanacak tam çalışma planı şu şekildedir:

28 Ekim Çarşamba: Tüm kamu ve özel banka şubeleri yarım gün (09.00 - 13.00 arası) açıktır.

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tam gün resmi tatildir. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve diğer tüm banka şubeleri kapalı olacaktır.

30 Ekim Cuma: Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte tüm bankalar normal mesai düzenine dönecek ve tam gün (09.00 - 17.00/17.30) hizmet sunacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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