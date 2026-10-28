Bugün bankalar açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim Çarşamba banka açılış kapanış saati

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü öncesinde 28 Ekim günü kamu ve özel banka şubelerinin çalışma durumu netleşti. Yurt çapında finansal süreçlerini aksatmadan tamamlamak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler, bugün şubelerin saat kaçta hizmeti sonlandıracağını merak ediyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank ve VakıfBank dahil tüm bankaların güncel mesai detayları gündemde.