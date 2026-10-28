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Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:19

Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar hizmet verecek? 28 Ekim eczanelerin çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün, 29 Ekim Perşembe günü ise resmî tatil nedeniyle eczanelerin hizmet düzeni değişecek. Vatandaşlar eczanelerin kapanış saatlerini araştırırken İstanbul Eczacı Odası da konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar hizmet verecek? 28 Ekim eczanelerin çalışma saatleri
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczanelerin çalışma saatleri değişecek. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü nöbetçi eczaneler hizmet sunmayı sürdürecek. İşte 28-29 Ekim 2026 eczane çalışma saatleri ve nöbetçi eczane bilgileri.

28 EKİM 2026 ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü eczaneler yarım gün çalışacak.

Cumhuriyet Bayramı resmî tatili saat 13.00'te başlayacağından normal çalışma düzenindeki eczaneler sabah saatlerinde hizmet verecek.

Saat 13.00'ten itibaren ise nöbetçi eczane sistemine geçilecek.

29 EKİM PERŞEMBE ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda normal mesai yapan eczaneler kapalı olacak. Yalnızca nöbetçi eczaneler gün boyunca hizmet verecek. İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelere başvurabilecek.

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NÖBETÇİ ECZANELER NASIL SORGULANIR?

Nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri, ilgili ilin eczacı odasının internet sitesinden öğrenilebilir. Güncel liste üzerinden en yakın nöbetçi eczanenin konumu kontrol edilerek ilaç ihtiyacı karşılanabilir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar hizmet verecek? 28 Ekim eczanelerin çalışma saatleri
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