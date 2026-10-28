Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar hizmet verecek? 28 Ekim eczanelerin çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczanelerin çalışma saatleri değişecek. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü nöbetçi eczaneler hizmet sunmayı sürdürecek. İşte 28-29 Ekim 2026 eczane çalışma saatleri ve nöbetçi eczane bilgileri.
28 Ekim 2026 Çarşamba günü eczaneler yarım gün çalışacak.
Cumhuriyet Bayramı resmî tatili saat 13.00'te başlayacağından normal çalışma düzenindeki eczaneler sabah saatlerinde hizmet verecek.
Saat 13.00'ten itibaren ise nöbetçi eczane sistemine geçilecek.
Nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri, ilgili ilin eczacı odasının internet sitesinden öğrenilebilir. Güncel liste üzerinden en yakın nöbetçi eczanenin konumu kontrol edilerek ilaç ihtiyacı karşılanabilir.