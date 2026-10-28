Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar hizmet verecek? 28 Ekim eczanelerin çalışma saatleri

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL SORGULANIR?

Nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri, ilgili ilin eczacı odasının internet sitesinden öğrenilebilir. Güncel liste üzerinden en yakın nöbetçi eczanenin konumu kontrol edilerek ilaç ihtiyacı karşılanabilir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör