Haberler Yaşam Haberleri Eczaneler bugün açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı nöbetçi eczane sorgulama
Giriş Tarihi: 9.4.2024 09:51 Son Güncelleme: 9.4.2024 09:51

Eczaneler bugün açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı nöbetçi eczane sorgulama

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak değerlendiriliyor. İdari iznin eklenmesiyle birlikte artan tatil günleri kapsamında özellikle düzenli ilaç kullananlar ve reçetelerini almak isteyenler bugün eczaneler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. İl ve ilçe özelinde nöbetçi eczane sorgulama işlemleri hız kazanıyor. Peki; 9 Mart Arefe Günü ve bayramda eczaneler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, detaylar...

Eczaneler bugün açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı nöbetçi eczane sorgulama

Arefe Günü ve bayramda eczaneler açık mı kapalı mı araştırılıyor. 2024 bayram tatili süresince ilaç almak isteyenler nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı. İl ve ilçe özelinde belirlenen ve değişiklik gösteren çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. 9 Mart Arefe Günü yarım gün boyunca tüm eczanelerin açık olması bekleniyor. Ancak il ve eczane özelinde değişiklik gösterecek bu durumla ilgili öncesinde bilgi alınması tavsiye ediliyor.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

İkamet ettikleri bölgedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince poliklinikler hizmet vermese de acil servisler açık olacak.

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Eczaneler bugün açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı nöbetçi eczane sorgulama
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