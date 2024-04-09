Eczaneler bugün açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı nöbetçi eczane sorgulama

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. 9 Mart Arefe Günü yarım gün boyunca tüm eczanelerin açık olması bekleniyor. Ancak il ve eczane özelinde değişiklik gösterecek bu durumla ilgili öncesinde bilgi alınması tavsiye ediliyor.