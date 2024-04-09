Eczaneler bugün açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı nöbetçi eczane sorgulama

Arefe Günü ve bayramda eczaneler açık mı kapalı mı araştırılıyor. 2024 bayram tatili süresince ilaç almak isteyenler nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı. İl ve ilçe özelinde belirlenen ve değişiklik gösteren çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?
AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. 9 Mart Arefe Günü yarım gün boyunca tüm eczanelerin açık olması bekleniyor. Ancak il ve eczane özelinde değişiklik gösterecek bu durumla ilgili öncesinde bilgi alınması tavsiye ediliyor.
BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı süresince poliklinikler hizmet vermese de acil servisler açık olacak.