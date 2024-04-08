Haberler Yaşam Haberleri Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 8Nisan bugün ve 9 Nisan arife günü eczane çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 8.4.2024 08:42 Son Güncelleme: 8.4.2024 08:43

Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 8Nisan bugün ve 9 Nisan arife günü eczane çalışma saatleri

Ramazan Bayramı 9 günlük tatili bugün itibarıyla başladı. Milyonlarca vatandaşın tatil yapacağı bu süreçte acil ihtiyaçlar doğrultusunda eczaneler büyük önem arz ediyor. Bu nedenle ise eczane çalışma saatleri yakından takip ediliyor. 8 Nisan bugün ve 9 Nisan arife günü eczanelerin çalışma saatleri belli oldu. Peki, Bugün ve yarın eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, 8-9 Nisan eczane çalışma saatleri...

Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 8Nisan bugün ve 9 Nisan arife günü eczane çalışma saatleri

Bugün eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları ve birçok sağlık hizmeti sektöründeki kurumların çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Bayram tatili süresince eczane ve hastane gibi acil durum için gerekli olabilecek kurumların çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün ve yarın eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar çalışıyor? İşte, 8 Nisan (bugün) ve 9 Nisan arife günü eczanelerin çalışma saatleri!

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Hastaneler, 9 Nisan 2024 salı günü, öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra resmi tatil başlayacak.

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

8 NİSAN BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, kamu kurumu olmadığından 8 Nisan Pazartesi günü normal çalışma saatlerinde açık olmaya devam edecek.

BAYRAMDA ECZANELER KAPALI MI?

Salı günü ise arefe günü olduğundan Eczaneler yarım gün açık olacak. Bayram tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

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Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 8Nisan bugün ve 9 Nisan arife günü eczane çalışma saatleri
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