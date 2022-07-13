Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları kapalı mı, ne zaman açılacak?

BUGÜN HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERİYOR MU, TATİL Mİ?

8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı tatili, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı. Öte yandan 15 Temmuz Cuma günü de resmi tatil olacak. Bu bilgiler ışığında resmi kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte kamu sağlığı hizmeti veren hastane ve sağlık ocağı gibi kurumlar da tatil oldu. Bu nedenle hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları, 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz'un da resmi olması nedeniyle 18 Temmuz Pazartesi hizmet vermeye başlayacak.

Bu süre zarfında hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.