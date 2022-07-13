Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları kapalı mı, ne zaman açılacak?

''Bugün hastaneler açık mı?'' sorusu, Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası resmi kamu kurum ve kuruluşlarının 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar izinli sayılacağı belirtilmişti. Hal böyle olunca bayram sonrası hastane, poliklinik ve sağlık ocaklarının ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, bugün hastaneler açık mı, tatil mi? Hastane, poliklinik ve sağlık ocakları ne zaman açılacak? İşte 13 Temmuz 2022 sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri.
BUGÜN HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu merak konusu oldu. Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar izinli sayılacağı belirtilirken hastane, poliklinik ve sağlık ocaklarının ne zaman açılacağı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
BUGÜN HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERİYOR MU, TATİL Mİ?
8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı tatili, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı. Öte yandan 15 Temmuz Cuma günü de resmi tatil olacak. Bu bilgiler ışığında resmi kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte kamu sağlığı hizmeti veren hastane ve sağlık ocağı gibi kurumlar da tatil oldu. Bu nedenle hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları, 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz'un da resmi olması nedeniyle 18 Temmuz Pazartesi hizmet vermeye başlayacak.
Bu süre zarfında hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.