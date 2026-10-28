Bugün hastaneler açık mı, poliklinikler var mı? 28 Ekim Çarşamba sağlık ocağı (ASM) çalışma saatleri

Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlamaları öncesinde sağlık kuruluşlarında randevusu veya muayene ihtiyacı olan vatandaşlar mesai düzenini merak ediyor. 2429 sayılı Kanun uyarınca resmi tatil süreci bugün öğle saatlerinde başlıyor. Gün boyunca mağduriyet yaşamamak adına hastanelerin acil servisleri ile polikliniklerinin ve ASM'lerin çalışma planını önceden kontrol etmekte fayda var.
28 Ekim Çarşamba günü devlet ve üniversite hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri yarım gün esasına göre yürütülmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar.
Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ya da halk arasındaki bilinen adıyla sağlık ocakları, 28 Ekim Çarşamba günü sabah mesai saatiyle birlikte kapılarını açmıştır. Aile hekimleri, kan tahlili, reçete yazımı ve rutin muayene süreçlerini saat 13.00'e kadar sürdürecektir.
Resmi tatil dönemlerinde poliklinik hizmetleri ara verse de hastanelerin acil servis birimleri kesintisiz çalışmaya devam eder. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak olan tatil süresince ve 29 Ekim günü boyunca tüm kamu ve özel hastanelerin acil servisleri 7/24 esasına göre hizmet sunacaktır.
Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar en yakın sağlık kuruluşunun acil servisine başvurabilir veya 112 Acil Çağrı Merkezinden destek alabilirler.