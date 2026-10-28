Bugün hastaneler açık mı, poliklinikler var mı? 28 Ekim Çarşamba sağlık ocağı (ASM) çalışma saatleri

HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİ VE 7/24 SAĞLIK HİZMETİ DÜZENİ

Resmi tatil dönemlerinde poliklinik hizmetleri ara verse de hastanelerin acil servis birimleri kesintisiz çalışmaya devam eder. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak olan tatil süresince ve 29 Ekim günü boyunca tüm kamu ve özel hastanelerin acil servisleri 7/24 esasına göre hizmet sunacaktır.

Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar en yakın sağlık kuruluşunun acil servisine başvurabilir veya 112 Acil Çağrı Merkezinden destek alabilirler.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör