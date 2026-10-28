Haberler Yaşam Haberleri Bugün hastaneler açık mı, poliklinikler var mı? 28 Ekim Çarşamba sağlık ocağı (ASM) çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 28.10.2026 07:19

Bugün hastaneler açık mı, poliklinikler var mı? 28 Ekim Çarşamba sağlık ocağı (ASM) çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle hastanelerin ve Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) mesai saatleri araştırılıyor. Peki, 28 Ekim Çarşamba bugün hastaneler açık mı, poliklinik muayeneleri yapılıyor mu, sağlık ocakları saat kaça kadar hizmet verecek? İşte güncel resmi tatil çalışma takvimi detayları...

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Bugün hastaneler açık mı, poliklinikler var mı? 28 Ekim Çarşamba sağlık ocağı ASM çalışma saatleri
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Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlamaları öncesinde sağlık kuruluşlarında randevusu veya muayene ihtiyacı olan vatandaşlar mesai düzenini merak ediyor. 2429 sayılı Kanun uyarınca resmi tatil süreci bugün öğle saatlerinde başlıyor. Gün boyunca mağduriyet yaşamamak adına hastanelerin acil servisleri ile polikliniklerinin ve ASM'lerin çalışma planını önceden kontrol etmekte fayda var.

28 EKİM ÇARŞAMBA HASTANELER YARIM GÜN MÜ, POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Çarşamba günü devlet ve üniversite hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri yarım gün esasına göre yürütülmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar.

Bu doğrultuda, hastanelerin poliklinik servislerinde sabah saat 08.30 ile 13.00 arasında planlı muayeneler ve tahlil kabul işlemleri yapılmaktadır. Saat 13.00'ten sonra ise rutin poliklinik hizmetleri durmakta ve resmi tatil düzenine geçilmektedir.

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SAĞLIK OCAKLARI (ASM) BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR HİZMET VERİYOR?

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ya da halk arasındaki bilinen adıyla sağlık ocakları, 28 Ekim Çarşamba günü sabah mesai saatiyle birlikte kapılarını açmıştır. Aile hekimleri, kan tahlili, reçete yazımı ve rutin muayene süreçlerini saat 13.00'e kadar sürdürecektir.

HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİ VE 7/24 SAĞLIK HİZMETİ DÜZENİ

Resmi tatil dönemlerinde poliklinik hizmetleri ara verse de hastanelerin acil servis birimleri kesintisiz çalışmaya devam eder. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak olan tatil süresince ve 29 Ekim günü boyunca tüm kamu ve özel hastanelerin acil servisleri 7/24 esasına göre hizmet sunacaktır.

Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar en yakın sağlık kuruluşunun acil servisine başvurabilir veya 112 Acil Çağrı Merkezinden destek alabilirler.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Bugün hastaneler açık mı, poliklinikler var mı? 28 Ekim Çarşamba sağlık ocağı (ASM) çalışma saatleri
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