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Giriş Tarihi: 28.10.2026 07:12

Bugün kargolar açık mı, dağıtım var mı? 28 Ekim Çarşamba kargo ve PTT çalışma saatleri

28 Ekim Çarşamba günü kargolar açık mı ve teslimat yapılıyor mu sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde gönderi yapacak vatandaşların odağında. Resmi tatilin 13.00’te başlaması nedeniyle PTT Kargo başta olmak üzere pek çok kargo şirketinin açıklamalarına odaklanıldı. Peki, bugün kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar?

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Bugün kargolar açık mı, dağıtım var mı? 28 Ekim Çarşamba kargo ve PTT çalışma saatleri
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde kargo operasyonlarının seyrini merak edenler için acil teslimat süreçleri şekillendi. 28 Ekim Çarşamba günü kamuya bağlı lojistik ağlarında yarım günlük mesai uygulanırken, özel kargo firmalarının açıklamaları takip ediliyor. Yurtiçi, MNG ve Trendyol Express gibi kargoların çalışma saatleri gündemde.

28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPILIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca saat 13.00 itibarıyla resmi tatil kategorisine girmektedir. Bu durum lojistik sektöründeki çalışma saatlerini doğrudan etkileyebilir.

Kamu kurumlarına bağlı çalışan PTT Kargo, resmi tatil mevzuatına paralel olarak 28 Ekim günü saat 13.00'e kadar hizmet vermektedir. Özel kargo firmalarında ise açıklamalar şöyle:

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28-29 EKİM KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ VE TESLİMAT DURUMU

28-29 Ekim açıklama yapan kargo firmalarının güncel çalışma planı şu şekildedir:

PTT Kargo: Resmi kurum statüsünde olduğu için 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar açık olacak ve bu saatten sonra hizmet vermeyecektir.

MNG Kargo (DHL E-commerce): 28 Ekim Çarşamba günü normal çalışma saatlerinde tam gün hizmet sunacaktır. 29 Ekim Perşembe ise tüm birimler kapalı olacaktır.

KARGOLAR NE ZAMAN NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE DÖNECEK?

Resmi tatil sürecinin ardından kargo şirketleri 30 Ekim Cuma günü itibarıyla yeniden tam kapasite ve normal mesai saatlerinde çalışmaya başlayacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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