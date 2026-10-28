Bugün kargolar açık mı, dağıtım var mı? 28 Ekim Çarşamba kargo ve PTT çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde kargo operasyonlarının seyrini merak edenler için acil teslimat süreçleri şekillendi. 28 Ekim Çarşamba günü kamuya bağlı lojistik ağlarında yarım günlük mesai uygulanırken, özel kargo firmalarının açıklamaları takip ediliyor. Yurtiçi, MNG ve Trendyol Express gibi kargoların çalışma saatleri gündemde.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca saat 13.00 itibarıyla resmi tatil kategorisine girmektedir. Bu durum lojistik sektöründeki çalışma saatlerini doğrudan etkileyebilir.
28-29 Ekim açıklama yapan kargo firmalarının güncel çalışma planı şu şekildedir:
PTT Kargo: Resmi kurum statüsünde olduğu için 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar açık olacak ve bu saatten sonra hizmet vermeyecektir.
MNG Kargo (DHL E-commerce): 28 Ekim Çarşamba günü normal çalışma saatlerinde tam gün hizmet sunacaktır. 29 Ekim Perşembe ise tüm birimler kapalı olacaktır.