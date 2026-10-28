Bugün kargolar açık mı, dağıtım var mı? 28 Ekim Çarşamba kargo ve PTT çalışma saatleri

28-29 EKİM KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ VE TESLİMAT DURUMU

28-29 Ekim açıklama yapan kargo firmalarının güncel çalışma planı şu şekildedir:

PTT Kargo: Resmi kurum statüsünde olduğu için 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar açık olacak ve bu saatten sonra hizmet vermeyecektir.

MNG Kargo (DHL E-commerce): 28 Ekim Çarşamba günü normal çalışma saatlerinde tam gün hizmet sunacaktır. 29 Ekim Perşembe ise tüm birimler kapalı olacaktır.