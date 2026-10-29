Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? 29 Ekim Yurtiçi, DHL, Aras Kargo, PTT Kargo çalışma durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma düzeni merak ediliyor. Resmî tatil kapsamında PTT, Yurtiçi, DHL, Aras ve Sürat Kargo'nun hizmet durumu araştırılıyor. Bugün kargo şubelerinin çalışma saatleri ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin ayrıntılar gündemde yer alıyor.
Kargolar, 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketleri sosyal medya hesaplarından çalışma durumlarıyla ilgili açıklama yaptılar:
MNG Kargo (DHL eCommerce Türkiye) resmi tatili çalışma saatleri ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:
29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
Aras Kargo'dan açıklama: "Sayın Müşterilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında tüm birimlerimizde hizmetimize ara vereceğiz. 30 Ekim Cuma günü itibarıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"
Sürat Kargo'dan açıklama: "Değerli Müşterilerimiz, Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle, 29 Ekim Perşembe günü tüm birimlerimiz ve Çağrı Merkezimiz kapalı olacaktır. Operasyonumuz 30 Ekim itibarıyla normal çalışma düzeninde devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"