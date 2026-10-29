Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? 29 Ekim Yurtiçi, DHL, Aras Kargo, PTT Kargo çalışma durumu

Aras Kargo'dan açıklama: "Sayın Müşterilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında tüm birimlerimizde hizmetimize ara vereceğiz. 30 Ekim Cuma günü itibarıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

Sürat Kargo'dan açıklama: "Değerli Müşterilerimiz, Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle, 29 Ekim Perşembe günü tüm birimlerimiz ve Çağrı Merkezimiz kapalı olacaktır. Operasyonumuz 30 Ekim itibarıyla normal çalışma düzeninde devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör