Noterler bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı’nda noter kapalı mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı ve 9 Mart Arefe günü noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Vekaletname, devir, alım-satım gibi işlemlerde gerekli olan resmi daireler için araştırmalar hız kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının tatil ve çalışma günleri bu noktada takip ediliyor. Peki; bayramda noter açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?