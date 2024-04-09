Noterler bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı’nda noter kapalı mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı ve 9 Mart Arefe günü noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Vekaletname, devir, alım-satım gibi işlemlerde gerekli olan resmi daireler için araştırmalar hız kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının tatil ve çalışma günleri bu noktada takip ediliyor. Peki; bayramda noter açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?
AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?
9 günlük değerlendirilen bayram tatilinde 8-9 Mart idari izin kapsamına alındığı için noterlerin de içinde bulunduğu resmi daireler kapalı olacak. Ayrıca noterler bayram süresince de açık olmayacak.