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Giriş Tarihi: 9.4.2024 09:37 Son Güncelleme: 9.4.2024 09:37

Noterler bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı'nda noter kapalı mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Resmi evrak işleri olanlar bugün noter açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Tapu ve daha birçok işlemde araştırılan daireler için nöbetçi noterler de gündemde. 9 güne çıkan bayram tatili boyunca işlemlerini geciktirmek istemeyenler arama motorlarına yöneldi. Peki; 9 Mart Arefe Günü ve bayramda noter açık mı, çalışıyor mu? İşte, yanıtı...

Noterler bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı’nda noter kapalı mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı ve 9 Mart Arefe günü noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Vekaletname, devir, alım-satım gibi işlemlerde gerekli olan resmi daireler için araştırmalar hız kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının tatil ve çalışma günleri bu noktada takip ediliyor. Peki; bayramda noter açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

9 günlük değerlendirilen bayram tatilinde 8-9 Mart idari izin kapsamına alındığı için noterlerin de içinde bulunduğu resmi daireler kapalı olacak. Ayrıca noterler bayram süresince de açık olmayacak.

NÖBETÇİ NOTER VAR MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi noterler resmi tatil haricinde bulunduruluyor ancak bayram için nöbetçi dairelerin bırakılacağı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Nöbetçi olanlar Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulanabiliyor.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram sonrası ilk iş gününde yani 15 Mart Pazartesi noterler normal çalışma düzenlerine dönecek.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

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Noterler bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı'nda noter kapalı mı, çalışıyor mu?
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