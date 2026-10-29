Bugün noterler açık mı, nöbetçi noter olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışma düzeni araştırılıyor!

29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla noterlerin çalışma takvimi gündeme geldi. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayan resmî tatil, 29 Ekim Perşembe günü de devam ediyor. Tatil süresince noterlik hizmetlerinin durumu ve nöbetçi noter uygulamasına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla noterler hizmet vermeyecek. Resmî tatil kapsamında noterliklerde rutin mesai düzeni uygulanmayacak. Araç alım satımı, devir, vekâletname ve tasdik işlemlerini yaptırmak isteyenlerin işlemlerini noterlerin yeniden hizmete başlayacağı tarihe göre planlaması gerekiyor.
Nöbetçi noter hizmeti, hafta sonlarında vatandaşların noterlik işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla uygulanıyor. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmî tatil olması nedeniyle noterlerde olağan çalışma düzeni geçerli olmayacak.
Bu kapsamda 29 Ekim Perşembe günü nöbetçi noterlerin de hizmet vermemesi bekleniyor.