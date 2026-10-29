Haberler Yaşam Haberleri Bugün noterler açık mı, nöbetçi noter olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışma düzeni araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 29.10.2026 07:55

Bugün noterler açık mı, nöbetçi noter olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışma düzeni araştırılıyor!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmî tatil olması nedeniyle noterlerin çalışma düzeni merak ediliyor. Araç satış işlemleri, vekâletname ve tasdik gibi işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, noterliklerin hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında noterlerin çalışma durumu ve nöbetçi noter uygulaması gündemdeki yerini koruyor.

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Bugün noterler açık mı, nöbetçi noter olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışma düzeni araştırılıyor!
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29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla noterlerin çalışma takvimi gündeme geldi. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayan resmî tatil, 29 Ekim Perşembe günü de devam ediyor. Tatil süresince noterlik hizmetlerinin durumu ve nöbetçi noter uygulamasına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

29 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla noterler hizmet vermeyecek. Resmî tatil kapsamında noterliklerde rutin mesai düzeni uygulanmayacak. Araç alım satımı, devir, vekâletname ve tasdik işlemlerini yaptırmak isteyenlerin işlemlerini noterlerin yeniden hizmete başlayacağı tarihe göre planlaması gerekiyor.

29 EKİM'DE NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Nöbetçi noter hizmeti, hafta sonlarında vatandaşların noterlik işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla uygulanıyor. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmî tatil olması nedeniyle noterlerde olağan çalışma düzeni geçerli olmayacak.

Bu kapsamda 29 Ekim Perşembe günü nöbetçi noterlerin de hizmet vermemesi bekleniyor.

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Noterlerin 20 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Bugün noterler açık mı, nöbetçi noter olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışma düzeni araştırılıyor!
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