Bugün okullar tatil mi? 28 Eylül 2026 Pazartesi Okulların Tatil Durumu Sorgulanıyor!

2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk haftalarını geride bırakan ilk, orta ve lise öğrencileri, 28 Eylül Pazartesi sabahında güncel okul durumunu sorguluyor. Bölgesel hava koşulları ve yerel gelişmeler nedeniyle okulların tatil olma durumu ve güncel resmi açıklamalar, arama motorlarında merakla araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valiliklerden alınan son bilgilere göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde 28 Eylül 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelinde herhangi bir resmi tatil kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle derslerin normal program dahilinde işlenmeye devam etmesi beklenmektedir.
Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı
Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026
Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma