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Giriş Tarihi: 28.09.2026 06:50

Bugün okullar tatil mi? 28 Eylül 2026 Pazartesi Okulların Tatil Durumu Sorgulanıyor!

Haftanın ilk gününde okula gitmeye hazırlanan binlerce öğrenci ve veli devam eden yağışlı havanın ardından, "Bugün okullar tatil mi, kapalı mı olacak?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 çalışma takvimi ile Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları mercek altına alındı. İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi okulların tatil durumuna dair tüm detaylar…

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Bugün okullar tatil mi? 28 Eylül 2026 Pazartesi Okulların Tatil Durumu Sorgulanıyor!
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2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk haftalarını geride bırakan ilk, orta ve lise öğrencileri, 28 Eylül Pazartesi sabahında güncel okul durumunu sorguluyor. Bölgesel hava koşulları ve yerel gelişmeler nedeniyle okulların tatil olma durumu ve güncel resmi açıklamalar, arama motorlarında merakla araştırılıyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valiliklerden alınan son bilgilere göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde 28 Eylül 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelinde herhangi bir resmi tatil kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle derslerin normal program dahilinde işlenmeye devam etmesi beklenmektedir.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı
Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026
Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Bugün okullar tatil mi? 28 Eylül 2026 Pazartesi Okulların Tatil Durumu Sorgulanıyor!
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