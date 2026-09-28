Bugün okullar tatil mi? 28 Eylül 2026 Pazartesi Okulların Tatil Durumu Sorgulanıyor!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valiliklerden alınan son bilgilere göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde 28 Eylül 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelinde herhangi bir resmi tatil kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle derslerin normal program dahilinde işlenmeye devam etmesi beklenmektedir.