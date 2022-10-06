Bugün okullar tatil mi, açık mı kapalı mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Bugün resmi tatil mi?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu gününün gelmesi ile birlikte "Bugün okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu Bugün resmi tatil mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Geçmişten günümüze tarihi önemini yitirmeyen İstanbul'un Kurtuluşu 6 Ekim'de kutlanıyor. Büyük bir anlam ve öneme sahip olmasından ötürü bu tarihin resmi tatiller takviminde yer alıp almadığı merak edilmeye başlandı. Peki; İstanbul'un Kurtuluşu tatil mi, bugün okul var mı? İşte bilgiler.
6 EKİM 2022 RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?
6 Ekim 2022 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önceki yıllarda yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.
6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.