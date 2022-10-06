Haberler Yaşam Haberleri Bugün okullar tatil mi, açık mı kapalı mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Bugün resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 6.10.2022 07:11 Son Güncelleme: 6.10.2022 07:11

Bugün okullar tatil mi, açık mı kapalı mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Bugün resmi tatil mi?

6 Ekim 1923 tarihi İstanbul’un Kurtuluş günü olarak kabul edilmekte olup her yıl bu önemli tarih kutlanmaktadır. Tarihsel geçmişe bakıldığında; 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı. Hal böyle olunca; bu önemli ve anlamlı gün için “Bugün okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Bugün resmi tatil mi?” sorularına yanıt aranıyor. İşte yanıtı.

Bugün okullar tatil mi, açık mı kapalı mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Bugün resmi tatil mi?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu gününün gelmesi ile birlikte "Bugün okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu Bugün resmi tatil mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Geçmişten günümüze tarihi önemini yitirmeyen İstanbul'un Kurtuluşu 6 Ekim'de kutlanıyor. Büyük bir anlam ve öneme sahip olmasından ötürü bu tarihin resmi tatiller takviminde yer alıp almadığı merak edilmeye başlandı. Peki; İstanbul'un Kurtuluşu tatil mi, bugün okul var mı? İşte bilgiler.

6 EKİM 2022 RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

6 Ekim 2022 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önceki yıllarda yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

İSTANBUL'UN İŞGALİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

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Bugün okullar tatil mi, açık mı kapalı mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Bugün resmi tatil mi?
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