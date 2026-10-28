Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra ders var mı, yok mu?

29 EKİM VE 30 EKİM CUMA OKUL VAR MI?

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla Türkiye genelindeki tüm okullarda tam gün resmi tatil uygulanır. 30 Ekim Cuma günü için ise MEB tarafından açıklanmış ekstra bir tatil kararı bulunmamaktadır. 30 Ekim Cuma günü okullarda eğitim-öğretim kaldığı yerden normal seyriyle devam edecektir.

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