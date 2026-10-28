Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra ders var mı, yok mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde, 28 Ekim'de eğitim kurumlarındaki ders programı şekillendi. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, bayram arifesi kabul edilen bugün resmi tatil saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Sabah saatlerinde ders başı yapan öğrenciler için öğleden sonra merak konusu.
28 Ekim Çarşamba günü okullar tam gün tatil değildir; resmi takvime göre yarım gün eğitim uygulanır. Mevzuat gereği Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlar. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde sabah saatlerinde normal ders akışı devam eder. Tatil saatinin gelmesiyle birlikte öğleden sonraki derslere ara verilir.
28 Ekim öğleden sonra okullarda ders işlenmeyecektir. Resmi tatilin saat 13.00'te başlaması sebebiyle tüm kademelerdeki eğitim faaliyetleri durur.
Tam Gün Eğitim Veren Okullar: Dersler genellikle saat 12.30 ile 13.00 arasında sona erer.
İkili Eğitim Veren Okullar: Sabahçı öğrenciler derslerini tamamlayıp okuldan ayrılır. Öğlenci grupların ders saatleri ise okul yönetimlerinin arife gününe özel hazırladığı sıkıştırılmış program dahlinde yürütülür. Tam çıkış saati için ilgili okul idaresinin duyuruları esas alınmalıdır.
Yükseköğretim Kurumları (üniversiteler) da Ulusal Bayram mevzuatına tabidir. 28 Ekim Çarşamba günü üniversitelerde saat 13.00'e kadar olan akademik dersler ve idari işlemler devam eder. Saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başladığı için öğleden sonraki fakülte dersleri, amfi programları ve idari birim çalışmaları yapılmaz.
29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla Türkiye genelindeki tüm okullarda tam gün resmi tatil uygulanır. 30 Ekim Cuma günü için ise MEB tarafından açıklanmış ekstra bir tatil kararı bulunmamaktadır. 30 Ekim Cuma günü okullarda eğitim-öğretim kaldığı yerden normal seyriyle devam edecektir.