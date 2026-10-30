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Giriş Tarihi: 30.10.2026

‘Bugün olsa yine giderim’

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‘Bugün olsa yine giderim’
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Türkiye'nin yaşayan en yaşlı gazilerinden 103 yaşındaki Kore gazisi Pirağa Uzun, Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Trabzon Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Yılmaz, Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurettin Çakıcı ve beraberindeki öğrenciler, kahraman gaziyi ziyaret etti. Pirağa Uzun, silah arkadaşlarıyla birlikte verdiği mücadeleyi anlattı. Uzun'un "Bugün olsa yine giderim" sözleri öğrencileri duygulandırdı. Prof. Dr. Nihat Yılmaz, öğrencilerin 103 yaşındaki kahraman gazinin hatıralarını dinlemesinin büyük önem taşıdığını belirtti.
#KORE
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