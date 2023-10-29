Haberler Yaşam Haberleri Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 21:02 Son Güncelleme: 29.10.2023 21:11

Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur?

SEÇENEKLER

A- 1960'ta Küba'daki bir inek (CEVAP)
B- 1970'te Rusya'daki bir bozayı
C- 1980'de ABD'deki bir ormancı
D-1990'da Türkiye'deki bir keçi


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Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur?
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