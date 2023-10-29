29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.
İşte Milyoner soru ve yanıtları;
SORU: Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur?