29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Bugüne kadar uzaydaki uydu parçalarının dünyaya düşmesi sonucu kayda geçen tek ölüm olayında ölen hangisi olmuştur? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;