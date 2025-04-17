BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, fikstür

17 Nisan 2025 Perşembe günü futbolseverleri heyecan dolu bir Avrupa gecesi bekliyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 8 karşılaşma oynanacak. Avrupa Ligi çeyrek finalinde Athletic Bilbao, Frankfurt, Tottenham, Manchester United ve Lazio gibi güçlü ekipler sahne alacak. Konferans Ligi'nde ise 4 rövanş mücadelesi var. Maç saatleri ve canlı yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından mercek altına alındı. İşte, günün maç fikstürü...