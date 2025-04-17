Haberler Yaşam Haberleri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, fikstür
Giriş Tarihi: 17.4.2025 11:05

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, fikstür

17 Nisan 2025 Perşembe günü, Avrupa sahnesinde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanacak.Temsilcilerimizin de sahne alacağı bu büyük Avrupa gecesinde gözler hem skor tabelasında hem de ekranlarda olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, fikstür

17 Nisan 2025 Perşembe günü futbolseverleri heyecan dolu bir Avrupa gecesi bekliyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 8 karşılaşma oynanacak. Avrupa Ligi çeyrek finalinde Athletic Bilbao, Frankfurt, Tottenham, Manchester United ve Lazio gibi güçlü ekipler sahne alacak. Konferans Ligi'nde ise 4 rövanş mücadelesi var. Maç saatleri ve canlı yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından mercek altına alındı. İşte, günün maç fikstürü...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 NİSAN

UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final

22:00 Manchester United - Lyon (TRT Tabii Spor)

22:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham (TRT 1)

22:00 Athletic Bilbao - Rangers (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Lazio - Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 2)

UEFA Konferans Ligi - Çeyrek Final

19:45 Fiorentina - Celje (TRT 1)

19:45 Jagiellonia Bialystok - Real Betis (TRT Tabii Spor)

22:00 Chelsea - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Rapid Wien - Djurgarden (TRT Tabii Spor 4)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:40 Al Ettifaq - Al Riyadh

18:50 Al Hilal Riyadh - Al Khaleej

18:50 Al Shabab Riyadh - Al Akhdoud

21:00 Al Fateh - Al Ittihad-Jeddah

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, fikstür
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