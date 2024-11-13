Buket’ten 6 gündür haber alınamıyor

Ankara'da ailesiyle kavga ettiğini ileri sürerek kendi isteğiyle yerleştirildiği yetiştirme yurdundan iki arkadaşıyla birlikte kaçan 15 yaşındaki Buket Bayram'dan 6 gündür haber alınamıyor. Kızıyla arasında hiçbir problem olmadığını söyleyen anne Gamze Dilmen (31), çocuğunun hayatından endişe duyduğunu söyledi. Dilmen, "Kızımla bir ay önce biraz tartışmıştık. Evden kaçmıştı. Kendisini bulamamıştık. Bir buçuk gün sonra geri dönmüştü. Kızımla aramda hiçbir problem yoktu. Arkadaş gibiydik. Bana bazen sert davranıyordu. Ben de hoşgörüyle karşılıyordum. Nereye gittiğini bilmiyorum. Gidebileceği her yere baktık" dedi.