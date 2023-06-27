Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir? Evde Doğal Yöntemlerle Bulaşık Makinesi Temizliği Püf Noktaları

Bulaşıkların parlak ve hijyenik yıkanması herkes tarafından bulaşık makinasından beklediği performans, ancak bunun mümkün olması için bulaşık makinesinin temizliği ve bakımı da düzenli şekilde yapılıyor olması gereklidir. Bulaşık makinası temizliği için türlü ürünler bulunuyor ama evde ve doğal yöntem ile bulaşık makinesi temizliği yapılır mı merak edilmektedir. Peki, bulaşık makinesi nasıl temizlenir, hangi aralıklarla yapılmalıdır? Detaylı yanıtlar sizlerle…

Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir?

Hemen her evde bulunan, ev ahalisinin birinci sıradaki yardımcısı bulaşık makinası günümüzde olmazsa olmaz beyaz eşyalar arasında yer almaktadır. Makinanın uzun ömürlü olması ve en verimli performansı göstermesi için bakımının temizliğinin düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.

Özellikle bulaşık makinesi temizliği bulaşıkların lekesiz, parlak ve dezenfekte bir şekilde yıkanması için oldukça gerekli. Evde bulaşık makinası temizlemek isteyenler bu iş için özel üretilmiş temizleyici ürünler edinmelidirler. Bulaşık makinası temizliği öncesi makinada bulaşık kalmamasına özen gösterilmeli ve temizleyici ürünün üzerinde yazan talimatlar uygulanmalıdır. Talimat dışı ve özensiz hareket etmek makineye zarar verebilir bu yüzden talimatlara mutlaka uyulmalıdır. Ayrıca uyarmakta fayda var, bulaşık makinesinin pervaneleri yahut başka aksamlarını çıkarmak kesinlikle makinaya zarar verecektir.

Bulaşık Makinesi Filtresi Nasıl Temizlenir?

Gelelim makinanın iç kısmındaki filtrenin temizliğine, biliyorsunuz ki bulaşık makinasının filtresi kolaylık yerinden çıkabilme ve temizlenebilme özelliğine sahiptir. Hemen her gün bulaşık makinaları çalıştığı için zamanla filtrede yağ ve deterjan kalıntıları birikmektedir, bu durum makinanın temizleme performansında düşüşe sebep olmaktadır. 15 günde bir, makinanın filtresini nazikçe çıkarıp yağ sökücü özelliği olan bir ürünle temizledikten sonra yerine takabilirsiniz, bu yöntemle filtreniz tertemiz olacak bulaşıklar daha iyi yıkanacaktır.

Evde Doğal Yöntemlerle Bulaşık Makinası Temizliği Nasıl Yapılır?

Hem fazla kimyasaldan kaçınıyor hem de kesenizi düşünüyorsanız evde uygulanabilecek temizlik püf noktaları tam sizlere göre. Eğer sizde bulaşık makinanızı evde doğal yöntemlerle temizlemek istiyorsanız sizler için sıraladığımız bazı yöntemleri deneyebilirsiniz;