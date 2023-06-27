Haberler Yaşam Haberleri Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir? Evde Doğal Yöntemlerle Bulaşık Makinesi Temizliği Püf Noktaları
Giriş Tarihi: 27.6.2023 16:04 Son Güncelleme: 27.6.2023 16:06

Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir? Evde Doğal Yöntemlerle Bulaşık Makinesi Temizliği Püf Noktaları

Bulaşık makinesi temizliği temiz ve düzenli insanlar için büyük önem taşımaktadır. Hem tabak çanakların pırıl pırıl yıkanması hem de makinanın uzun ömrü için bulaşık makinesinin kendisinin de temizlenmesi oldukça önemlidir. Peki, evde doğal yöntemlerle bulaşık makinesi temizliği mümkün mü? Bu sorunun detaylı yanıtlarına birlikte göz atalım.

Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir? Evde Doğal Yöntemlerle Bulaşık Makinesi Temizliği Püf Noktaları

Bulaşıkların parlak ve hijyenik yıkanması herkes tarafından bulaşık makinasından beklediği performans, ancak bunun mümkün olması için bulaşık makinesinin temizliği ve bakımı da düzenli şekilde yapılıyor olması gereklidir. Bulaşık makinası temizliği için türlü ürünler bulunuyor ama evde ve doğal yöntem ile bulaşık makinesi temizliği yapılır mı merak edilmektedir. Peki, bulaşık makinesi nasıl temizlenir, hangi aralıklarla yapılmalıdır? Detaylı yanıtlar sizlerle…

Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir?

Hemen her evde bulunan, ev ahalisinin birinci sıradaki yardımcısı bulaşık makinası günümüzde olmazsa olmaz beyaz eşyalar arasında yer almaktadır. Makinanın uzun ömürlü olması ve en verimli performansı göstermesi için bakımının temizliğinin düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.

Özellikle bulaşık makinesi temizliği bulaşıkların lekesiz, parlak ve dezenfekte bir şekilde yıkanması için oldukça gerekli. Evde bulaşık makinası temizlemek isteyenler bu iş için özel üretilmiş temizleyici ürünler edinmelidirler. Bulaşık makinası temizliği öncesi makinada bulaşık kalmamasına özen gösterilmeli ve temizleyici ürünün üzerinde yazan talimatlar uygulanmalıdır. Talimat dışı ve özensiz hareket etmek makineye zarar verebilir bu yüzden talimatlara mutlaka uyulmalıdır. Ayrıca uyarmakta fayda var, bulaşık makinesinin pervaneleri yahut başka aksamlarını çıkarmak kesinlikle makinaya zarar verecektir.

Bulaşık Makinesi Filtresi Nasıl Temizlenir?

Gelelim makinanın iç kısmındaki filtrenin temizliğine, biliyorsunuz ki bulaşık makinasının filtresi kolaylık yerinden çıkabilme ve temizlenebilme özelliğine sahiptir. Hemen her gün bulaşık makinaları çalıştığı için zamanla filtrede yağ ve deterjan kalıntıları birikmektedir, bu durum makinanın temizleme performansında düşüşe sebep olmaktadır. 15 günde bir, makinanın filtresini nazikçe çıkarıp yağ sökücü özelliği olan bir ürünle temizledikten sonra yerine takabilirsiniz, bu yöntemle filtreniz tertemiz olacak bulaşıklar daha iyi yıkanacaktır.

Evde Doğal Yöntemlerle Bulaşık Makinası Temizliği Nasıl Yapılır?

Hem fazla kimyasaldan kaçınıyor hem de kesenizi düşünüyorsanız evde uygulanabilecek temizlik püf noktaları tam sizlere göre. Eğer sizde bulaşık makinanızı evde doğal yöntemlerle temizlemek istiyorsanız sizler için sıraladığımız bazı yöntemleri deneyebilirsiniz;

  • Karbonat ve sirke, bu iki ürün doğal temizlik denilince ilk sıralarda yer almaktadır. Makinanızın deterjan bölümüne 2 yemek kaşığı karbonat makinanın içine de 1 çay bardağı sirke ekleyip, en fazla 70 derece ısıda yıkama programı seçin. Bu işlem sırasında makinada bulaşık kalmamasına özen gösteriniz.
  • Limon tuzu ile bulaşık makinası temizliği, eğer makinanız eskisi kadar temiz yıkamıyor ve sularınız kireçli ise limon tuzu sorununuzu yüksek oranda çözecektir. 2-3 yemek kaşığı limon tuzunu havanda ezip taneleri küçülttükten sonra makinanızın deterjan bölümüne ekleyin, yüksek ısıda programda çalıştırın. Bu yöntemle hem makinanızın içini hem de tahliye borularını temizlemiş olacaksınız.

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Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir? Evde Doğal Yöntemlerle Bulaşık Makinesi Temizliği Püf Noktaları
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