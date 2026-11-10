Bulaşık makinesi tabletini koltuğa sürün! Sonuç şaşırtacak

Kış aylarında pencerelerin daha az açılması ve evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte koltuklar toz, kir ve lekeleri adeta bir sünger gibi çeker. Zamanla kumaşa işleyen bu birikintiler hem kötü kokulara yol açar hem de koltuğun rengini matlaştırır. Pahalı döşeme temizleyicilerine veya profesyonel yıkama hizmetlerine servet ödemeden önce, mutfağınızdaki o basit malzemeye bir şans verin. Bulaşık makinesi tableti ile yapılan bu özel temizlik yöntemi, en derinleşmiş yağ ve çamur lekelerini bile saniyeler içinde söküp atıyor.