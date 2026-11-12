Haberler Yaşam Haberleri Bulaşık makinesine limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…
Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:46

Bulaşık makinesine limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

Son dönemde sıklıkla yapılan hatalardan biri bulaşık makinesinde, makineye özel üretilmiş ürünler haricinde ürünler kullanmaktır. Ancak bu gibi ürünler makineye ciddi oranda ciddi zarar sağlar. Peki, bulaşık makinesine asla koyulmaması gereken ürünler nelerdir? İşte detaylar…

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MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ Yaşam
Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…
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Makinenin tuz gözüne limon tuzu, parlatıcı gözüne sirke, deterjan yerine de Arap sabunu konmasına ilişkin bilinçsiz uygulamalar makineye ciddi oranda zarar verir.

Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

Bu tür kullanımların hem makinenizin işleyişinin aksamasına hem de bulaşıklarınıza zarar vereceği kesinlikle unutulmamalıdır.

Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

Günümüzde limon tuzu veya sirkenin bulaşık makinesinde kullanılabileceği yaygın bir söylem olsa da, limon tuzunun sirkenin makineye zararları konusunda bilinçli olmak önem taşır.

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Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

BULAŞIK MAKİNESİNE LİMON KONULUR MU?

Bulaşık makineleri için özel üretilen bulaşık tuzunun içeriği normal tuzdan farklıdır. Bu nedenle makinede kaya tuzu veya limon tuzu gibi diğer tuzlarla temizlik yapılması doğru değildir.

Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

Bulaşık tuzunun işlevi, şebeke suyunun yumuşatılmasını; suyun içeriğindeki kalsiyum ve magnezyumun yerini sodyum klorürün almasını sağlamaktır.

Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

Böylelikle sudaki yüksek kalsiyum ve magnezyum azaltılarak, kireç oluşumu engellenmiş olur. Oysa limon tuzu bu amaçla üretilmediğinden dolayı bulaşık makinesinde kullanımı uygun değildir.

Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

Limon tuzu makinede tıkanma sorunlarına yol açabileceği gibi, makine parçalarına birkaç kullanımdan sonra zarar vermeye başlayabilir.

Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

BULAŞIKLARI PARLATMAK İÇİN NE KULLANILIR? SİRKE KULLANMAK GÜVENLİ MİDİR?

Ev temizliğinde sirke, yüzey temizliğinde başarıyla kullanılır. Ancak bulaşık makinesinde sirke ile temizlik yapmak mümkün değildir. Bulaşık parlatıcı, sudaki kirecin bulaşıklar üzerinde bıraktığı lekelerin engellenmesini, bulaşıkların üzerinde tortu birikmesini sağlar.

Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

En önemlisi de parlatıcı bulaşıklarınızı cam aşınmasına karşı korurken sirke bu işlevleri yerine getiremez. Üstelik sirkenin makineye zararları oldukça fazladır. Parçalar üzerinde tahribat yaratabilir, özellikle plastik parçaların erimesine sebebiyet verebilir.

Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

MAKİNENİZDE SADECE BULAŞIK TUZU VE PARLATICI KULLANIN

Makinenizin iç temizliğinde limon tuzu veya sirke gibi ürünlerden yararlanmanız uzmanlar tarafından önerilen bir temizlik yöntemi değildir. Bulaşık makinesinden en iyi performansı ve etkin temizliği alabilmeniz için makineye özel üretilen bulaşık parlatıcısı ve bulaşık tuzundan yararlanabilirsiniz.

Bulaşık makinesine yarım limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

Bunlar gibi makineye özel üretilen ürünler bulaşıklarınızı hem cam aşınmasına karşı korur hem de tabak, çatal-bıçak ve bardaklarınızda arzuladığınız temizliği ve parlaklığı sağlar.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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