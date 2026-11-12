Bulaşık makinesine limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

Bu tür kullanımların hem makinenizin işleyişinin aksamasına hem de bulaşıklarınıza zarar vereceği kesinlikle unutulmamalıdır.
BULAŞIK MAKİNESİNE LİMON KONULUR MU?
Bulaşık makineleri için özel üretilen bulaşık tuzunun içeriği normal tuzdan farklıdır. Bu nedenle makinede kaya tuzu veya limon tuzu gibi diğer tuzlarla temizlik yapılması doğru değildir.
Bulaşık tuzunun işlevi, şebeke suyunun yumuşatılmasını; suyun içeriğindeki kalsiyum ve magnezyumun yerini sodyum klorürün almasını sağlamaktır.
Böylelikle sudaki yüksek kalsiyum ve magnezyum azaltılarak, kireç oluşumu engellenmiş olur. Oysa limon tuzu bu amaçla üretilmediğinden dolayı bulaşık makinesinde kullanımı uygun değildir.
Limon tuzu makinede tıkanma sorunlarına yol açabileceği gibi, makine parçalarına birkaç kullanımdan sonra zarar vermeye başlayabilir.
BULAŞIKLARI PARLATMAK İÇİN NE KULLANILIR? SİRKE KULLANMAK GÜVENLİ MİDİR?
Ev temizliğinde sirke, yüzey temizliğinde başarıyla kullanılır. Ancak bulaşık makinesinde sirke ile temizlik yapmak mümkün değildir. Bulaşık parlatıcı, sudaki kirecin bulaşıklar üzerinde bıraktığı lekelerin engellenmesini, bulaşıkların üzerinde tortu birikmesini sağlar.
En önemlisi de parlatıcı bulaşıklarınızı cam aşınmasına karşı korurken sirke bu işlevleri yerine getiremez. Üstelik sirkenin makineye zararları oldukça fazladır. Parçalar üzerinde tahribat yaratabilir, özellikle plastik parçaların erimesine sebebiyet verebilir.
MAKİNENİZDE SADECE BULAŞIK TUZU VE PARLATICI KULLANIN
Makinenizin iç temizliğinde limon tuzu veya sirke gibi ürünlerden yararlanmanız uzmanlar tarafından önerilen bir temizlik yöntemi değildir. Bulaşık makinesinden en iyi performansı ve etkin temizliği alabilmeniz için makineye özel üretilen bulaşık parlatıcısı ve bulaşık tuzundan yararlanabilirsiniz.