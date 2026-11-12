Bulaşık makinesine limon koyarsanız ne olur? Masum görünen alışkanlık bakın nelere yol açıyor…

MAKİNENİZDE SADECE BULAŞIK TUZU VE PARLATICI KULLANIN

Makinenizin iç temizliğinde limon tuzu veya sirke gibi ürünlerden yararlanmanız uzmanlar tarafından önerilen bir temizlik yöntemi değildir. Bulaşık makinesinden en iyi performansı ve etkin temizliği alabilmeniz için makineye özel üretilen bulaşık parlatıcısı ve bulaşık tuzundan yararlanabilirsiniz.