Haberler Yaşam Haberleri Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem
Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:58

Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

Mutfakta sıkça karşılaşılan bulaşık makinesi kokusuna ve inatçı yağ birikintilerine karşı pratik bir yöntem öne çıkıyor. Yıkama esnasında üst rafa yerleştirilen 1 kase karışım, makine içindeki birikintileri temizlemeye yardımcı oluyor. İşte bulaşıkların daha temiz çıkmasını sağlayan o basit uygulama...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem
  • ABONE OL

Bulaşık makineleri zamanla yemek artıkları, yağ tortuları ve kireç birikintileri nedeniyle performans kaybı yaşayabilir. Düzenli bakımı yapılmayan cihazlarda kötü kokular meydana gelirken, yıkanan bulaşıkların üzerinde de leke kalması kaçınılmaz olur. Pahalı temizlik kimyasallarına başvurmadan önce, evde bulunan temel malzemelerle makinenizi hijyenik hale getirmek mümkün. Üst rafa yerleştirilen bir kase sayesinde makinenin iç yüzeyindeki birikintileri çözebilirsiniz.

Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

ÜST RAFTAKİ KASENİN ETKİSİ

Yıkama programı başladığında makinenin içine püskürtülen sıcak su, kasedeki doğal temizleyici maddelerle birleşir. Bu süreçte kaseden yavaşça taşan ve makine geneline yayılan asidik su, çeperlerde biriken yağ katmanlarını yumuşatarak süzgeç ve borulardaki kireç izlerini sökmeye yardımcı olur.

Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

GEREKLİ MALZEMELER

Bu temizlik uygulamasını gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 adet ısıya dayanıklı seramik veya cam kase

1 su bardağı beyaz sirke

1 tatlı kaşığı karbonat (isteğe bağlı)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ

Makineyi Boşaltın: Yöntemin etkili olabilmesi için bulaşık makinesinin tamamen boş olduğundan emin olun.

Kaseyi Hazırlayın: Isıya dayanıklı bir kaseye 1 su bardağı beyaz sirkeyi doldurun.

Üst Rafa Yerleştirin: Dolu kaseyi dik kalacak şekilde üst rafın orta kısmına koyun.

Programı Başlatın: Makinenizi yüksek sıcaklıkta çalışan standart bir programa ayarlayıp çalıştırın.

Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

TEMİZLİK SÜRECİNİN MANTIĞI

Yüksek ısıda çalışan su, kasedeki sirkeyi zamanla seyrelterek makinenin her noktasına ulaşmasını sağlar. Sirkenin doğal yapısı, gider borularında biriken kokuları nötralize eder ve pürüzsüz yüzeylerdeki hafif kireç kalıntılarını eritir. Uygulama tamamlandığında makinenin iç aksamı daha parlak ve ferah bir görünüme kavuşur.

Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARI

Makine Parçalarını Kontrol Edin: Sirke gibi maddelerin aşırı sık kullanımı makine içindeki kauçuk conta ve plastik aksamlara uzun vadede zarar verebilir; bu nedenle yöntemi ayda 1 kez uygulamak yeterlidir.

Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

Filtre Temizliğini İhmal Etmeyin: Kase yöntemi iç yüzeyleri tazelese de alt kısımdaki süzgeç ve filtreye takılan katı yemek artıklarını elle temizlemeye devam etmelisiniz.

Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

Üretici Talimatları: Uygulama öncesinde cihazınızın kullanım kılavuzundaki temizlik önerilerini incelemeniz tavsiye edilir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA