Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

Bulaşık makineleri zamanla yemek artıkları, yağ tortuları ve kireç birikintileri nedeniyle performans kaybı yaşayabilir. Düzenli bakımı yapılmayan cihazlarda kötü kokular meydana gelirken, yıkanan bulaşıkların üzerinde de leke kalması kaçınılmaz olur. Pahalı temizlik kimyasallarına başvurmadan önce, evde bulunan temel malzemelerle makinenizi hijyenik hale getirmek mümkün. Üst rafa yerleştirilen bir kase sayesinde makinenin iç yüzeyindeki birikintileri çözebilirsiniz.
Yıkama programı başladığında makinenin içine püskürtülen sıcak su, kasedeki doğal temizleyici maddelerle birleşir. Bu süreçte kaseden yavaşça taşan ve makine geneline yayılan asidik su, çeperlerde biriken yağ katmanlarını yumuşatarak süzgeç ve borulardaki kireç izlerini sökmeye yardımcı olur.
Makineyi Boşaltın: Yöntemin etkili olabilmesi için bulaşık makinesinin tamamen boş olduğundan emin olun.
Kaseyi Hazırlayın: Isıya dayanıklı bir kaseye 1 su bardağı beyaz sirkeyi doldurun.
Üst Rafa Yerleştirin: Dolu kaseyi dik kalacak şekilde üst rafın orta kısmına koyun.
Programı Başlatın: Makinenizi yüksek sıcaklıkta çalışan standart bir programa ayarlayıp çalıştırın.
Yüksek ısıda çalışan su, kasedeki sirkeyi zamanla seyrelterek makinenin her noktasına ulaşmasını sağlar. Sirkenin doğal yapısı, gider borularında biriken kokuları nötralize eder ve pürüzsüz yüzeylerdeki hafif kireç kalıntılarını eritir. Uygulama tamamlandığında makinenin iç aksamı daha parlak ve ferah bir görünüme kavuşur.
Makine Parçalarını Kontrol Edin: Sirke gibi maddelerin aşırı sık kullanımı makine içindeki kauçuk conta ve plastik aksamlara uzun vadede zarar verebilir; bu nedenle yöntemi ayda 1 kez uygulamak yeterlidir.
Filtre Temizliğini İhmal Etmeyin: Kase yöntemi iç yüzeyleri tazelese de alt kısımdaki süzgeç ve filtreye takılan katı yemek artıklarını elle temizlemeye devam etmelisiniz.