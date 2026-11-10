Bulaşık makinesinin üst rafına 1 kase koyun! Kötü kokulara son veren pratik yöntem

TEMİZLİK SÜRECİNİN MANTIĞI

Yüksek ısıda çalışan su, kasedeki sirkeyi zamanla seyrelterek makinenin her noktasına ulaşmasını sağlar. Sirkenin doğal yapısı, gider borularında biriken kokuları nötralize eder ve pürüzsüz yüzeylerdeki hafif kireç kalıntılarını eritir. Uygulama tamamlandığında makinenin iç aksamı daha parlak ve ferah bir görünüme kavuşur.