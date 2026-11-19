Doğal kabak lifi hem çevreyi hem bulaşıkları koruyor

Tamamen bitkisel ve doğal bir çözüm arayan ev hanımlarının favorisi ise son dönemde kabak lifi oldu. Kuru haldeyken sert bir dokuya sahip olan bu lifler, sıcak suyla buluştuğu anda yumuşacık bir temizlik bezine dönüşüyor.

İnatçı ve kurumuş yemek lekelerini yüzeylere zarar vermeden sökerken, doğal gözenekleri sayesinde durulandıktan sonra çok hızlı bir şekilde kuruyor.