Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’dan acı haber! Almina Tude Uygun kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

ALMİNA TUDE UYGUN NEDEN ÖLDÜ?

Diyabet ile mücadele ettiği bilinen Almina Tude Uygun geçtiğimiz yıl yaz aylarında şeker komasına girmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Uzun bir tedavi sürecine giren Uygun'un bir dizi ameliyat geçireceğini babası Bülent Uygun şu sözlerle SABAH'a ifade etmişti: