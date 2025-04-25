Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’dan acı haber! Almina Tude Uygun kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Son olarak Sivasspor'da teknik direktörlük görevinde bulunan Bülent Uygun'un kızının vefat haberi sonrası futbol camiasından taziye mesajları paylaşılmaya başladı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü ve pek çok ameliyat geçirdiği bilinen Almina Uygun kimdir, kaç yaşındaydı soruları alınan haber sonrası gündeme geldi. Peki, Almina Tude Uygun neden öldü, hastalığı neydi?
ALMİNA TUDE UYGUN HAYATINI KAYBETTİ!
Deneyimli teknik adam Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi altında olduğu bilinen genç kadının vefat haberi sonrası taziye mesajları paylaşılıyor.
"Şeker komasına girmişti. Durumu düzelttik. Hala yoğun bakımda ama hayati tehlikemiz yok. Bu hafta İstanbul'a geçerek bir dizi ameliyata girecek."
SAKARYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.