Bulgaristan’da TIR’da çorap ve kutulara gizlenmiş 51 yılan bulundu

Bulgaristan'ın Vidin bölgesinde gümrük ekipleri, Batı Avrupa'dan Orta Doğu'ya giden bir TIR'da 51 yılan ele geçirdi. Çorapların ve plastik kutuların içine gizlenen yılanların taşınmasına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı belirtildi.

Bulgaristan Gümrükler Ajansından yapılan açıklamaya göre, 2 Kasım'da Vidin Gümrük Bürosu önündeki park alanında durdurulan araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, çorapların içine saklanmış farklı tür ve renklerde 36 kral pitonu ile plastik kutularda taşınan 15 Honduras süt yılanı bulundu. Ele geçirilen kral pitonlarının CITES kapsamında korunan türler arasında yer aldığı belirtilirken, Honduras süt yılanlarının 12'sinin yavru, 3'ünün ise yetişkin olduğu bildirildi. Yılanlarla ilgili gerekli taşıma belgelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör