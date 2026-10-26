Bulgaristan'ı ayağa kaldıran olay: Eski milletvekili tek kurşunla infaz edildi! "Öldürmeye değil anlaşmaya gittik"

Bulgaristan'ı ayağa kaldıran olay, Cumartesi sabahı saat 10:00 sularında Slavi Binev'in Sofya'nın seçkin semtlerinden Pavlovo'daki (Gordova Glava bölgesi) lüks evinde meydana geldi.

İddiaya göre sabah saatlerinde evin salonundan gelen silah sesleri üzerine içeri giren bir ev çalışanı, ünlü iş insanını kanlar içinde yerde bularak durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Binev'in kafasına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi.

3 ŞÜPHELİ MİSAFİR

Evdeki güvenlik kameraları ve diğer ev çalışanının ifadesinden yola çıkan polis, Binev'in evine inşaat işiyle uğraşan üç misafirin geldiğini, cinayetin ardından ise bölgeden uzaklaştığını belirledi. Saldırganların olay yerinden kaçtığı otomobili tespit eden polis, cinayetten 1,5 saat sonra, Sofya dışındaki Trakya Otobanı'nın 54. kilometresinde (Trayanovi Vrata / Trajan Kapısı tüneli yakınlarında) yolu keserek araçta bulunan Eyüp T, Yusuf T, ve İbryam Y.'u gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada cinayette kullanıldığı değerlendirilen iki adet ateşli silah ele geçirildi.

"ÖLDÜRMEYE DEĞİL ANLAŞMAYA GİTTİK"

Yapılan araştırmalarda, iş insanı Eyüp T. ile Slavi Binev'in geçmişte gayrimenkul geliştirme üzerine ortaklık yaptıkları, ancak uzun süredir büyük ölçekli bir finansal ve ticari anlaşmazlık nedeniyle karşı karşıya geldikleri belirlendi.

Emniyet sorgusunda suçunu itiraf eden Eyüp T., ifadesinde cinayet kastıyla hareket etmediklerini savundu: "Binev'in evine cinayet işleme amacıyla gitmedik. Görüşmenin amacı tamamen ticari projeleri konuşmak ve aramızdaki mali anlaşmazlığı çözmekti. Ancak görüşme sırasında borç-alacak ve inşaat projelerinin finansmanı konusu ciddi bir sözlü tartışmaya dönüştü. Bu sırada Binev fiziksel olarak agresifleşti ve bizi tehdit etmeye başladı. Olay, bu tehdit karşısında yaşanan bir anlık parlama ve arbede neticesinde kontrolden çıktı." dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, silahı ateşlediğini itiraf eden baş şüpheli Eyüp T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta yakalanan diğer iki şüpheli Yusuf T. ve İbryam Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma Sofya Savcılığı tarafından derinlemesine sürdürülüyor.