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Giriş Tarihi: 04.11.2026

Buluşma bahanesiyle gasp ettiler

Tinder üzerinden tanıştıkları kişilerin telefonlarını çalarak banka hesaplarından para aktaran şüphelilere, 3 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Buluşma bahanesiyle gasp ettiler
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Tinder üzerinden arkadaşlık kurdukları kişileri hedef alan şüphelilerin, buluşmalarda mağdurların telefon şifrelerini öğrenerek cep telefonlarını çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra banka hesaplarına girerek üçüncü şahıslara para transferi yaptıkları, aktarılan paraları kendi hesaplarına çekip aralarında paylaştıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 5 farklı ilde aynı yöntemle eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara, Kastamonu ve Şırnak'ta eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i örgüt yöneticisi, 7'si örgüt mensubu olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

#ANKARA #KASTAMONU #ŞIRNAK
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Buluşma bahanesiyle gasp ettiler
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