Buluşma bahanesiyle gasp ettiler

Tinder üzerinden arkadaşlık kurdukları kişileri hedef alan şüphelilerin, buluşmalarda mağdurların telefon şifrelerini öğrenerek cep telefonlarını çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra banka hesaplarına girerek üçüncü şahıslara para transferi yaptıkları, aktarılan paraları kendi hesaplarına çekip aralarında paylaştıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 5 farklı ilde aynı yöntemle eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara, Kastamonu ve Şırnak'ta eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i örgüt yöneticisi, 7'si örgüt mensubu olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.