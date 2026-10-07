Bunu kim neden icat etti? Günlük hayatta gördüğümüz en tuhaf 10 şey

1. Kot pantolonun küçük cebi

Kot pantolonların ön ceplerinin içinde yer alan ve günümüzde çoğunlukla bozuk para, anahtar ya da küçük eşyalar için kullanılan minicik cep, aslında bu amaçla tasarlanmadı.

Bu küçük bölüm, cep saatlerinin yaygın olarak kullanıldığı dönemde saatleri güvenli biçimde taşımak için oluşturuldu. Zamanla cep saatlerinin yerini kol saatleri alsa da küçük cep kot pantolonların tasarımında yaşamaya devam etti.

Yani bugün neredeyse işe yaramaz gibi görünen bu küçük detay, geçmişte oldukça önemli bir ihtiyaca cevap veriyordu.