Bunu kim neden icat etti? Günlük hayatta gördüğümüz en tuhaf 10 şey

Bazılarının arkasında yıllarca süren denemeler, bazılarında ise tamamen tesadüfler var. Daha da ilginci, bugün kullandığımız bazı ayrıntılar ilk ortaya çıktıkları dönemde bambaşka bir amaç taşıyordu.
Günlük hayatta gördüğümüz ancak neden öyle olduğunu çoğu zaman sorgulamadığımız 10 nesnenin hikâyesi, tahmin edilenden çok daha şaşırtıcı.
1. Kot pantolonun küçük cebi
Kot pantolonların ön ceplerinin içinde yer alan ve günümüzde çoğunlukla bozuk para, anahtar ya da küçük eşyalar için kullanılan minicik cep, aslında bu amaçla tasarlanmadı.
Bu küçük bölüm, cep saatlerinin yaygın olarak kullanıldığı dönemde saatleri güvenli biçimde taşımak için oluşturuldu. Zamanla cep saatlerinin yerini kol saatleri alsa da küçük cep kot pantolonların tasarımında yaşamaya devam etti.
Yani bugün neredeyse işe yaramaz gibi görünen bu küçük detay, geçmişte oldukça önemli bir ihtiyaca cevap veriyordu.
2. Kalem kapağındaki delik
Kalem kapaklarının ucundaki küçük deliği daha önce fark etmiş olabilirsiniz. İlk bakışta bu ayrıntının mürekkebin kurumasını önlemek için bulunduğu düşünülebiliyor.
Ancak deliğin çok daha önemli bir amacı var. Özellikle küçük çocukların kalem kapağını yanlışlıkla yutması durumunda hava yolunun tamamen kapanmasını önlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanıyor.
Milimetrelerce büyüklükteki bir detayın arkasında doğrudan güvenlikle ilgili bir düşünce bulunması, onu sıradan bir tasarım ayrıntısından çok daha ilginç hale getiriyor.
3. Kot pantolonlardaki metal perçinler
Kot pantolonların ceplerinin çevresinde bulunan küçük metal parçalar yalnızca dekoratif bir ayrıntı değil.
Kot pantolonların ilk dönemlerinde bu kıyafetler özellikle ağır işlerde çalışan kişiler tarafından kullanılıyordu. Cepler ve dikişler yoğun kullanım nedeniyle kolayca yıpranıyordu. Metal perçinler ise en fazla zorlanan bölgeleri güçlendirmek için kullanıldı.
Bugün moda detayına dönüşen bu parçaların ortaya çıkış nedeni aslında oldukça basitti: Pantolonların daha uzun süre dayanmasını sağlamak.
4. Çengelli iğne
Çengelli iğnenin bu kadar basit görünmesi, arkasındaki hikâyeyi daha da şaşırtıcı hale getiriyor.
Modern çengelli iğnenin tasarımı 1849'da Amerikalı mucit Walter Hunt tarafından geliştirildi. Hunt'ın tek parça telden oluşturduğu tasarımda yay görevi gören kıvrım ve iğnenin sivri ucunu kapatan bölüm bulunuyordu. Böylece iğne hem kumaşı tutuyor hem de sivri kısmın kullanıcıya zarar verme riskini azaltıyordu.
Üstelik Hunt'ın bu icadı geliştirmesinin arkasında büyük bir laboratuvar projesinden çok kişisel bir ihtiyaç bulunuyordu.
5. Post-it not kâğıtları
Masanızda bulunan küçük yapışkanlı not kâğıtlarının ortaya çıkış hikâyesi ise tam anlamıyla beklenmedik.
1968'de 3M'de çalışan Spencer Silver, güçlü bir yapıştırıcı geliştirmeye çalışırken beklediğinin tam tersine, yüzeylere tutunabilen ancak kolayca çıkarılabilen zayıf bir yapıştırıcı elde etti.
İlk bakışta bu sonuç başarısız bir deney gibi görünüyordu. Ancak yıllar sonra başka bir 3M çalışanı olan Art Fry, kilisedeki ilahi kitabında sürekli düşen ayraç sorununu çözmek için bu yapıştırıcıyı kullanmayı düşündü. Böylece Post-it fikrinin temeli ortaya çıktı.
Yani bugün ofislerde, okullarda ve evlerde kullanılan küçük not kâğıtları, aslında işe yaramadığı düşünülen bir yapıştırıcı fikrinden doğdu.
6. Cırt cırt bant
Çocuk ayakkabılarında, çantalarda, kıyafetlerde ve çeşitli ekipmanlarda gördüğümüz cırt cırt bantların ortaya çıkışı da tesadüfe dayanıyor.
İsviçreli mühendis George de Mestral, 1941 yılında doğada yaptığı gezilerin ardından kıyafetlerine ve köpeğinin tüylerine yapışan dikenleri fark etti. Dikenleri mikroskop altında incelediğinde yüzeylerinde kumaş ve tüylere takılan küçük kancalar bulunduğunu gördü.
Bu doğal mekanizmadan esinlenen de Mestral, kanca ve ilmek sistemini yapay olarak geliştirdi. Yıllar süren çalışmaların ardından ortaya bugün cırt cırt bant olarak bildiğimiz sistem çıktı.
Kısacası günlük hayatta açıp kapattığımız bir çanta ya da ayakkabının arkasında doğadan ilham alınmış bir tasarım bulunuyor.
7. Fermuar
Fermuarın ortaya çıkmasının temelinde oldukça pratik bir ihtiyaç vardı: Kıyafetleri ve ayakkabıları düğme, bağcık ve kancalarla kapatmak yerine daha hızlı bir mekanizma oluşturmak.
Fermuarın bugünkü haline ulaşması ise tek bir kişinin icadıyla gerçekleşmedi. İlk tasarımlar 19. yüzyılda ortaya çıkarken, Gideon Sundback 1913 yılında daha güvenilir ve modern sisteme çok daha yakın bir tasarım geliştirdi.
Başlangıçta beklenen ilgiyi görmeyen sistemin yaygınlaşmasında askeri kullanım da etkili oldu. Zaman içinde kıyafetlerden çantalara kadar sayısız ürünün vazgeçilmez parçasına dönüştü.
8. Kâğıt ataşı
Masa başında çalışanların neredeyse her gün kullandığı kâğıt ataşının hikâyesinde ise ilginç bir yanlış bilginin izi bulunuyor.
Kâğıt ataşının icadı uzun yıllar Norveçli mucit Johan Vaaler ile ilişkilendirildi. Ancak bugün yaygın olarak kullanılan klasik çift oval biçimli ataşın Vaaler tarafından icat edildiğine dair güçlü bir kanıt bulunmuyor. Bu tasarımın İngiltere'de daha önce üretildiği biliniyor ve gerçek tasarımcının kim olduğu kesin olarak bilinmiyor.
Yani her gün kullandığımız bu küçük ofis malzemesinin mucidinin kim olduğu konusunda hâlâ kesin bir isim bulunmuyor.
9. Güvenlik iğnesi ve eski çağların benzerleri
Çengelli iğne aslında insanlığın kumaşları birbirine tutturma konusunda ilk denemesi değildi.
Modern güvenlik iğnesinden binlerce yıl önce kullanılan fibulalar, kıyafetleri tutturmak için benzer bir prensipten yararlanıyordu. Günümüzdeki tasarım ise 19. yüzyılda daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi.
Bu nedenle son derece modern görünen küçük bir eşyanın temel fikrinin aslında çok daha eskiye dayanması şaşırtıcı.
10. Bandajın hazır hâli
Bugün küçük kesiklerde hemen kullandığımız hazır yapışkanlı yara bantlarının ortaya çıkışında da kişisel bir ihtiyaç rol oynadı.
1920 yılında Johnson & Johnson çalışanı Earle Dickson, mutfakta sık sık kendisini kesen eşi Josephine için daha kolay uygulanabilen bir yara örtüsü hazırladı. Gazlı bez parçalarını yapışkan bant üzerine yerleştirerek tek başına kullanılabilecek bir düzenek oluşturdu.
Şirket bu fikrin ticari potansiyelini fark etti ve ürün geliştirildi. Böylece bugün dünyanın dört bir yanında kullanılan hazır yara bantlarının temeli atılmış oldu.