Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar

Milyonlarca dolara mal olan o devasa köprünün üzerinden her gün binlerce araç geçiyor. Yukarıdan bakanların aşağıda kurulan bu hayat dolu mahalleden haberi bile yok.
Bu sadece birkaç kişinin sığındığı derme çatma bir alan değil. Köprünün altına, planlı ve düzenli bir şekilde inşa edilmiş tam 40 bağımsız ev yerleştirildi.
Zihnimizdeki o tekinsiz "köprü altı" ön yargısı bu projeyle tamamen yıkıldı. Bu evler derme çatma birer barınak değil. Sokaktan kurtarılan insanların normal hayatlarına dönebilmeleri için, bir evin içinde ihtiyaç duyulabilecek temel detaylar özenle düşünüldü.
Sokakların dondurucu soğuğundan kurtulup, akşamları kendi kapılarını kilitleyebilecekleri bir eve kavuşan bu insanlar, proje sayesinde hayata sıfırdan ve güvenle başlama şansı yakaladı.
Embassy Village adı verilen bu projenin asıl can alıcı noktası sadece barınma imkanı sunması değil. Evsiz bireylere kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için bütçe yönetimi, yemek yapma ve hatta iş görüşmelerine hazırlık gibi hayati eğitimler de veriliyor.