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Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:27

Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar

Dev bir köprünün altına tam 40 ev inşa ettiler! Tam 40 ailenin yaşadığı, her ince detayın ustalıkla düşünüldüğü bu eksiksiz mahalle görenleri hayrete düşürüyor.

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Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar
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Dünyanın dört bir yanından ilginç mimari haberler gelirken, bu kez ezberleri tamamen bozan bir yerleşim yeri karşımıza çıktı. Bildiğimiz tüm mahalle kavramlarını unutturan bir projeye imza atarak tam anlamıyla dört dörtlük bir yaşam merkezine çevirdiler.

Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar

Yukarıdan sadece asfalt ve araçlar görünüyor!

Milyonlarca dolara mal olan o devasa köprünün üzerinden her gün binlerce araç geçiyor. Yukarıdan bakanların aşağıda kurulan bu hayat dolu mahalleden haberi bile yok.

Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar

Dev köprülerin altındaki atıl ve karanlık alanlar, İngiltere'de ezber bozan bir projeyle bambaşka bir amaca hizmet etmeye başladı. Duyanlar bu anlamlı hareketi ayakta alkışlıyor.

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Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar

Dile kolay, tam 40 ev sığdırdılar!

Bu sadece birkaç kişinin sığındığı derme çatma bir alan değil. Köprünün altına, planlı ve düzenli bir şekilde inşa edilmiş tam 40 bağımsız ev yerleştirildi.

Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar

"Köprü altı" lafı tarih oldu!

Zihnimizdeki o tekinsiz "köprü altı" ön yargısı bu projeyle tamamen yıkıldı. Bu evler derme çatma birer barınak değil. Sokaktan kurtarılan insanların normal hayatlarına dönebilmeleri için, bir evin içinde ihtiyaç duyulabilecek temel detaylar özenle düşünüldü.

Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar

Sokakların dondurucu soğuğundan kurtulup, akşamları kendi kapılarını kilitleyebilecekleri bir eve kavuşan bu insanlar, proje sayesinde hayata sıfırdan ve güvenle başlama şansı yakaladı.

Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar

Embassy Village adı verilen bu projenin asıl can alıcı noktası sadece barınma imkanı sunması değil. Evsiz bireylere kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için bütçe yönetimi, yemek yapma ve hatta iş görüşmelerine hazırlık gibi hayati eğitimler de veriliyor.

Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar

Beton yığınından, hayat kurtaran 40 evlik bir mahalleye... Evsizler için hayata geçirilen bu umut dolu yerleşim yeri, insanlık adına atılmış en güzel adımlardan biri olarak tarihe geçti.

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Burası bildiğiniz mahallelerden değil! Köprü altına 40 ev sığdırdılar
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