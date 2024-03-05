Burcunuza göre en büyük korkunuz! O kişilere asla ne yapacaklarını söylemeyin…

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Balık burcu insanları genellikle duyarlı ve hayalperesttirler. En büyük korkuları genellikle gerçeklikten kaçma ve hayal kırıklığı ile ilgilidir. Balık burcu insanları, duygusal olarak incinme veya gerçek dünyadaki zorluklarla başa çıkamama endişesi taşıyabilirler.

Her burcun kendine özgü korkuları olsa da, bunlar genellemelerdir ve kişiden kişiye değişebilir. Ancak, astrolojiye inananlar için burçların kişilik ve korkuları arasında bir bağlantı olduğu düşünülür.