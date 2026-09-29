Burdur’da 566 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

İKAMETLERDE ÇOK SAYIDA BİLGİSAYAR ELE GEÇİRİLDİ

Burdur'da 12, Antalya'da 2 olmak üzere 14 şüpheli, 25 Eylül'de eş zamanlı operasyonla yakalandı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelileri dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla bırakıldı, 1'nin de işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör