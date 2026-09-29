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Giriş Tarihi: 29.09.2026 15:41

Burdur’da 566 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Burdur'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

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DHA Yaşam
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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

566 MİLYON LİRA İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

İncelemede; şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi.

İKAMETLERDE ÇOK SAYIDA BİLGİSAYAR ELE GEÇİRİLDİ

Burdur'da 12, Antalya'da 2 olmak üzere 14 şüpheli, 25 Eylül'de eş zamanlı operasyonla yakalandı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelileri dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla bırakıldı, 1'nin de işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR

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Burdur’da 566 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
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