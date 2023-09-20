Burdur’da alkol alan genç komaya girdi

Olay saat 01.45 sıralarında Burdur Bahçelievler Mahallesi Babil Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan İ.A. (19) alkolü fazla kaçırınca kendinden geçti. İ.A.'nın durumunu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde alkol komasına girdiği tespit edilen İ.A. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A.'nın tedavisi sürüyor.