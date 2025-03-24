Burdur’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti, kızı kurtuldu

Kaza, Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi 2741 Sokak'ta meydana geldi. Servet Kalbur otomobili ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin balkon duvarına çarptı.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Bu sırada sürücü Servet Kalbur ve Neslihan çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği ve kaza sırasında başından darbe alan Servet Kalbur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Neslihan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Kalbur, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.