Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da domuz faciası: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:34 Son Güncelleme: 18.10.2023 15:39

Burdur’da domuz faciası: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur’da Tefenni-Korkuteli Karayolu'nda domuza çarpan otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada Süleyman Arslan (23) hayatını kaybetti. Mustafa Arslan, Mustafa Tunç, Nebi Büyükkeleş ve İsmail Arslan 4 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Burdur’da domuz faciası: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur'un Tefenni-Korkuteli Karayolu 14'üncü kilometresi Yaylaköy - Manca köyü tali yol ayrımında Nebi Büyükkeleş'in kullandığı lüks otomobil seyir halindeyken önüne çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak yolun dışına uçtu. Ortalık savaş alanına döndü..

KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından Süleyman Arslan, Mustafa Arslan, Mustafa Tunç, Nebi Büyükkeleş ve İsmail Arslan ambulanslar le Tefenni ve Karamanlı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Süleyman Arslan kurtarılamadı. Doktorlar 4 yaralının hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi. Otomobilin çarptığı domuzun büyüklüğü ise görenleri hayrete düşürdü. Yetkililer bu yıl Antalya, Burdur ve Isparta'da domuz nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 11 olduğunu belirterek acil önlem alınmasını istediler.

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Burdur’da domuz faciası: 1 ölü, 4 yaralı
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