Burdur’da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Mustafa Çomak (47) idaresindeki 07 AYL 390 plakalı tır, Burdur-Isparta kara yolu Dostluk Kavşağı'nda aynı istikamette kırmızı ışıkta durduğu belirtilen Hakan Küçükaydın yönetimindeki 48 H 7887 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan Çomak, araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Çomak, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.