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Giriş Tarihi: 1.3.2025 20:57 Son Güncelleme: 1.3.2025 21:06

Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü

Burdur'un Ağlasun ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Özbek (82) yaşamını yitirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü

Ahmet Özbek'in kullandığı traktör, Yazır Köyü'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Cağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Ahmet Özbek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi içi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü
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