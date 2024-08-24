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Giriş Tarihi: 24.8.2024 04:47 Son Güncelleme: 24.8.2024 04:52

Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

AA
Burdur’da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolu Burdur'un Bucak içesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yağışın da meydana gelmesinde etkili olduğu kazanın ardından, otobüsteki diğer yolcular yaralıların otobüsten çıkarılmasına destek oldu.

Otobüste 35'i yolcu 38 kişinin olduğu belirtildi.

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Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
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