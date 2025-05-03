Burdur’da zehir tacirlerine geçit yok

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik Burdur merkezli Antalya ve Denizli illerini kapsayan eş zamanlı şok operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda uyuşturucu madde, tabanca ve 14 dijital materyale el kondu.

ÇOCUKLARIMIZIN ZEHİRLENMESİNE İZİN VERMEYİZ

Burdur merkezli 3 ilde gözaltına aralarında torbacılarında bulunduğu 13 kişi jandarma ekiplerince çapraz sorguya alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 13 kişi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur Valiliği toplumun ve yarınlarımız olan çocukların zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek kararlılık mesajı verdi.