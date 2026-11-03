Burdur’daki feci kazada acı detay! Hayatını kaybeden 2 kadın kardeş çıktı

Burdur'un Çavdır ilçesinde 1 Kasım Pazar günü meydana gelen Ergün A. (44) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen sürücü Emre K. (37) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Ergün A., Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. yaralanmıştı. Feci trafik kazasında iki kardeşin hayatını kaybetmesiyle acı ikiye katlandı. Antalya-Denizli kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın kardeş oldukları ortaya çıktı.

ACI İKİ YE KATLANDI

Teslime Özkan ve Meryem Serttaş yaşamını yitiren iki kadının kardeş olduklarının öğrenilmesi, ailelerini ve yakınlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. 1 Kasım Pazar günü ikindi namazının ardından Çavdır Merkez Camisi'nden kaldırılarak son yolculuklarına uğurlandı.