Haberler Yaşam Haberleri Burdur’daki otobüs kazasında 8 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:25

Burdur’daki otobüs kazasında 8 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Buzlu firmasına ait yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Burdur’daki otobüs kazasında 8 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı
  • ABONE OL

Burdur'da dün saat 11.30 sıralarında Ağlasun ilçesine bağlı Çamlıdere köyü mevkiindeki Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O.D. (38) idaresindeki Buzlu firmasına ait 26 UA 030 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

1 ÖLÜ 8 YARALI

Kazada İlker Akbay (38) hayatını kaybederken, Gülsüm A. (27), Umut A. (23), Raziye A. (44), Halime A. (21), Seyat A.(43), Sedat Y. (50), yabancı uyruklu Djibril S. ve otobüs şoförü M.O.D. (38) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden İlker Akbay'ın ise otobüs içerisinde sıkışan cansız bedeni ekipler tarafından çıkarılırken yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tedavisinin ardından gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Kaza nedeniyle kapanan Isparta - Antalya kara yolu ise bahse konu otobüsün kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Isparta'da tedavisi tamamlanan otobüs şoförü M.O.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından otobüs şoförü M.O.D., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur’daki otobüs kazasında 8 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetmişti: Sürücü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA