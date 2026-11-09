Bursa Büyükşehir’den iklim dostu yatırımlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehir hedefleri doğrultusunda çevre yatırımlarını sürdürüyor. Şahin Biba döneminde yeşil alanların artırılması, elektrikli otobüslerin yaygınlaştırılması, atıklardan enerji üretimi ve içme suyu altyapısının güçlendirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Son altı ayda Bursa'ya 84 bin metrekareden fazla yeni yeşil alan kazandırılırken, toplu ulaşımda elektrikli araç dönüşümü de başladı.

'YEŞİL BURSA' HEDEFİ GÜÇLENİYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesinin son altı ayda kente kazandırdığı 84 bin metrekareyi aşkın yeşil alan, Bursa'nın yeşil dokusunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor. Yeni yeşil alanlarla vatandaşlara nefes alabilecekleri yaşam alanları sunulurken, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması ve doğal yaşamın desteklenmesi hedefleniyor.

OTOBÜSLERDE ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, toplu ulaşımda elektrikli otobüs dönüşümünü de başlattı. Şu anda dört elektrikli otobüs yolcu taşırken, 2027 yılının ilk yarısından itibaren toplam 54 elektrikli otobüsün hizmet vermesi hedefleniyor. Terminal hattından başlayacak dönüşümle, 2027 yılında hattın tamamının elektrikli otobüslerle işletilmesi, sonraki süreçte ise uygulamanın şehir geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

"ENERJİ REZERVİMİZİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hedefin, belediye otobüsü filosunun yaklaşık yüzde 10'unu elektrikli araçlardan oluşturmak olduğunu belirten Biba, ilerleyen aşamalarda özel halk otobüslerinin de dönüşüme dâhil edilmesinin amaçlandığını açıkladı. Ayrıca güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere belediyenin kendi enerjisini üretmesinin önemine dikkat çeken Biba, "Hedeflerimizi konuştuk, yapılacakları masaya yatırdık. İnşallah en kısa zamanda bu konudaki ihtiyaçlarımızı besleyen enerji rezervini sağlayacağız" değerlendirmesi ile yeni projelere işaret etti.

BURSA'NIN SU GELECEĞİ GÜVENCEDE

Su kaynaklarının korunması ve Bursa'nın içme suyu geleceğinin güvence altına alınması kapsamında Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete alındı. Bursa'nın 2060 yılına kadar su geleceğini güvence altına alan projenin yanı sıra son altı ayda 12 su deposu, bir sulama tesisi ve 14 içme suyu ve sulama sondajıyla şehrin su altyapısı daha da güçlendirildi.toplam 130.9 milyon liralık destek sağlandı.

"HEDEFİMİZ DAHA YEŞİL, DAHA ÇEVRECİ BİR BURSA"

Çevre yatırımlarının geleceğe yönelik önemini vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Hedefimiz; su kaynaklarını koruyan, yeşil alanlarıyla nefes alan bir Bursa oluşturmak. Daha çevreci ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir yatırımlarla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.