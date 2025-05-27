Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü!

Protokole, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl imza attı. İmza törenine, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Genel Sekreter Ali Mollasalih, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, Cumhuriyet Savcıları Tuncay Sümbül ve İbrahim Yakut ile Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak da katıldı.

Protokol kapsamında Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yükümlülerle etkili iletişim ve çalışma yöntemleri konusunda eğitimler verecek. Ayrıca, denetim tedbiri altındaki yükümlülere yönelik çeşitli eğitim ve iyileştirme programları da üniversite desteğiyle hayata geçirilecek.

Üniversitenin Psikoloji ve Çocuk Gelişimi bölümlerinden akademisyenler ve öğrenciler tarafından geliştirilecek projeler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün onayıyla çocuk yükümlülere özel olarak uygulanabilecek. Protokol aynı zamanda Mudanya Üniversitesi öğrencilerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde staj yapma imkânı da sunuyor. Bununla birlikte, üniversitede görev yapan akademisyenlerin müdürlük bünyesinde akademik çalışmalar yürütmesine de olanak tanınıyor.

Bugün itibarıyla protokol kapsamında 229'u çocuk, 13.963'ü yetişkin olmak üzere toplam 14.192 yükümlünün bu iş birliğinden faydalanması öngörülüyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni etti.