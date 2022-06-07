Bursa merkezli 4 ilde “Sazan Sarmalı” operasyonu

Piyasa fiyatlarının altında inşaat demiri ve malzemelerinin satışını yaptıklarını öne sürerek çok sayıda müteahhitle irtibata geçen çete üyeleri, müteahhitlerle anlaştıktan sonra demir satışı yapan firmalarla irtibat kurdu. Ağlarına düşürdükleri müteahhitlerin inşaat alanlarına demirleri gönderen çete, alıcılara, kurdukları paravan şirketlerin hesap numaralarını verdi. Demirin adrese geldiğini gören müteahhitler ödemeleri ise kendilerine verilen hesaplara yaptı. Çete üyeleri bu sayede yaklaşık 6,5 Milyonluk bir vurgun gerçekleştirdi. Gerçek satıcı ile alıcılar arasında çıkan anlaşmazlık ise vurgunu gözler önüne serdi.
YATAKLARINDA BASILDILAR
Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında 21 kişinin vurguna karıştığı belirlendi. Gece saatlerinde Bursa merkezli başlatılan ve "sazan sarmalı" adı verilen şok operasyonda, 21 şüpheli uyudukları sırada kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 16'sı İstanbul'da, 3'ü İzmir'de, 1'i Ankara'da, 1'i de Adıyaman'da yakayı ele verdi. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, yarım kilo esrar, suçta kullanılan çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 6 milyonluk vurgun yaptığı öğrenildi. Dolandırıcılık suçundan elde edilen parayla alındığı tahmin edilen 4 araca da savcılık talimatıyla el konuldu.
REZİDANSTA LÜKS HAYAT
21 kişilik suç örgütünün elde edilen parayla lüks bir hayat yaşadığı ve birçok suçtan kaydı bulunan örgüt lideri O.G.'nin İstanbul'da 9 bin liralık aylık kira bedeliyle ev tuttuğu, bunun yanı sıra günlük 700 ile bin lira arasında akaryakıt harcaması yaptığı öğrenildi. 21 şüphelinin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.