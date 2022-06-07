Bursa merkezli 4 ilde “Sazan Sarmalı” operasyonu

Piyasa fiyatlarının altında inşaat demiri ve malzemelerinin satışını yaptıklarını öne sürerek çok sayıda müteahhitle irtibata geçen çete üyeleri, müteahhitlerle anlaştıktan sonra demir satışı yapan firmalarla irtibat kurdu. Ağlarına düşürdükleri müteahhitlerin inşaat alanlarına demirleri gönderen çete, alıcılara, kurdukları paravan şirketlerin hesap numaralarını verdi. Demirin adrese geldiğini gören müteahhitler ödemeleri ise kendilerine verilen hesaplara yaptı. Çete üyeleri bu sayede yaklaşık 6,5 Milyonluk bir vurgun gerçekleştirdi. Gerçek satıcı ile alıcılar arasında çıkan anlaşmazlık ise vurgunu gözler önüne serdi.