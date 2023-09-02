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Giriş Tarihi: 2.9.2023 19:26

Bursa Valisi Demirtaş'tan yangın açıklaması: En kısa zamanda kontrol altına alacağız

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirterek "En kısa zamanda kontrol altına alacağız" dedi.

İHA
Bursa Valisi Demirtaş’tan yangın açıklaması: En kısa zamanda kontrol altına alacağız

Bursa'da saat 16.00 sıralarında Mudanya'nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri de bölgede canla başla alevleri söndürmek için mücadele ediyor. Olay yerine gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Havadan 6 uçak, 4 helitopter ve karadan da çok sayıda ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Yerleşim alanlarına yakın bir bölge. Ancak biz kısa sürede kontrol altına alınacağını düşünüyoruz." dedi.

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Bursa Valisi Demirtaş'tan yangın açıklaması: En kısa zamanda kontrol altına alacağız
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