Bursa’da 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi? Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı!

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bursa Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine dair herhangi bir duyuru paylaşılmadığı için kent genelinde okulların tatil olduğuna yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Öğrenciler ve veliler, yarınki eğitim durumuna ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için Valiliğin resmi açıklamalarını takip ediyor.