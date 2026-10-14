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Giriş Tarihi: 14.10.2026 19:56

Bursa'da 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Bursa’da etkili olan hava koşulları ve yapılan uyarıların ardından 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek için valiliğin açıklamalarını takip ediyor. Peki, 15 Ekim Bursa yarın okullar tatil mi?

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Bursa’da 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi? Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı!
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Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Hava durumuna yönelik uyarıları takip eden öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek için resmi açıklamalara odaklandı. Bursa Valiliğinden gelecek duyurular yakından takip edilirken Bursa yarın okullar tatil mi sorusu, yeni güne hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, 15 Ekim Perşembe günü Bursa'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kentte yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenirken Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına riskine de dikkat çekildi.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bursa Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine dair herhangi bir duyuru paylaşılmadığı için kent genelinde okulların tatil olduğuna yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Öğrenciler ve veliler, yarınki eğitim durumuna ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için Valiliğin resmi açıklamalarını takip ediyor.

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