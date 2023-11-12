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Giriş Tarihi: 12.11.2023 04:08

Bursa'da 10 katlı iş yerinde yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş yerinde yangın çıktı. Bina tedbiren boşaltılırken itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı

İHA
Bursa’da 10 katlı iş yerinde yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi AFAD ve çevik kuvvet sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına 25 araç 70 personel ile müdahale etti.

Binanın altındaki kafede başlayan yangın önce dış cepheye ardından ofislere sıçradı. Binanın dış cephesinin kompozit olması nedeniyle yangın büyüyerek yayıldı. Yangının büyümesi üzerine alevler yan taraftaki binaya sıçradı. Bina tedbiren boşaltılırken itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

YANGININ GECE OLMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

99 ofisin bulunduğu iş merkezi yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının gece saatlerinde çıkması facianın önüne geçti.

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Bursa'da 10 katlı iş yerinde yangın
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