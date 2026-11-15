Bursa’da 14 yıl önce kaybolan karı kocanın cinayetinde kan donduran detay: Üst çene kemiği her şeyi ortaya çıkardı!

CESETLER YAKILARAK YOK EDİLMEK İSTENDİ

2015 yılında Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları yeniden inceleyen ekipler, yapılan değerlendirmelerde, kalıntılar arasında bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun geçmişteki tedavi kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; Bursa'da Mehmet Salih A. ile dini nikahlı olan Saime Sivri, tartışıp evden ayrılarak Osmaniye'ye gitti. Burada Mehmet Şahinoğlu ile tanışan Sivri, daha sonra Şahinoğlu ile resmi nikahla evlendi. Saime Sivri'nin birlikteliğinden haberdar olan Mehmet Salih A.'nın, akrabası aracılığıyla Osmaniye'deki adresini öğrendiği ve Şubat 2012'de buraya gitti. Mehmet Şahinoğlu ile görüşen Mehmet Salih A.'nın, Saime Sivri'nin kendisinin dini nikahlı eşi olduğunu anlatmasının ardından çift boşandı. Mehmet Salih A. ile birlikte Bursa'ya dönen Saime Sivri'den 26 Şubat 2012 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Mehmet Salih A., Saime Sivri'nin kendisini terk etmesinden Mehmet Şahinoğlu'nu sorumlu tuttu. Plan yapan Mehmet Salih A., S.D. isimli bayan şahıs ile evlenme vaadiyle Şahinoğlu'nu kandırarak İstanbul'a getirdi. 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'a gelen Şahinoğlu'ndan da bir daha haber alınamadı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Mehmet Şahinoğlu'nun İstanbul'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine götürüldüğü ve burada öldürülerek gömüldüğü öne sürüldü. Dosyaya giren tanık beyanlarında, cesedin daha sonra bulunduğu yerden çıkarılarak Kestel ilçesindeki Ümitalan mevkiine götürüldüğü ve burada yakılarak tamamen yok edilmek istendiği iddia edildi.